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Формула 1 Новости

Ferrari Шумахера с культовой гонки продадут на аукционе

Модель F300, за рулем которой Михаэль выиграл Гран При Венгрии 1998 года, оценили в $4,9 млн

Ferrari Шумахера с культовой гонки продадут на аукционе
Чарльз Брэдли
Автор:
, главный редактор (Global)
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Та гонка на «Хунгароринге» давно стала классикой Формулы 1. В ней тактическое мастерство главы Скудерии Росси Брауна в сочетании со скоростью Михаэля Шумахера позволили переиграть соперников из McLaren.

На трассе, где традиционно сложно обгонять, немец после старта был третьим – позади обладателя поула Мики Хаккинена и его напарника Дэвида Култхарда. Когда по ходу дистанции у финна возникли неполадки с амортизатором, и он сбросил скорость, но ДиСи уверенно прикрывал партнера, сдерживая Шумахера. 

Тогда Браун решил провести своему гонщику короткий пит-стоп, чтобы тот оказался на чистой трассе и мог отыгрывать время для еще одной остановки. Этот план был невероятно рискованным – требовалось за 19 кругов отыграть 25 секунд.

«Ты должен проехать 19 кругов в квалификационном режиме», – сказал Росс гонщику по радио. «Понял, спасибо», – ответил тот.

Михаэль взял такой темп, на который у McLaren не нашлось ответа. Мика пропустил Дэвида, но это не принесло результата. Шумахер создал нужный отрыв, вновь побывал в боксах – и остался лидером, после чего победил. 

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Немец вновь использовал то же шасси в конце сезона в Японии, когда Хаккинен все же выиграл титул чемпиона. Теперь эту машину, которая находилась в частной коллекции, выставили на аукцион. Ожидается, что покупателю придется заплатить за нее не менее 4,9 миллиона долларов.

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