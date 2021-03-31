Анализ: Ferrari способна бороться с McLaren. Но есть условие

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Шестое и восьмое места Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран При Бахрейна вряд ли могли сильно порадовать Ferrari. Однако после гонки в команде установилась атмосфера сдержанного оптимизма.
Решая, какие обновления нужно сделать до следующих этапов, инженеры из Маранелло в качестве ориентира смотрят не на явно более сильные Mercedes и Red Bull, а на занимающую третье место McLaren.
В Бахрейне болид Ferrari SF21 показал кое-какую странность: он был неплох при полном баке и хорош при пустом, но проигрывал при среднем количестве топлива
Внимание команды привлекла работа Карлоса Сайнса на последнем отрезке гонки в Бахрейне. Поставив шины Hard на 37 круге испанец до финиша как минимум не уступал Ландо Норрису, который финишировал четвертым и стал лучшим из середняков.
Лучшему времени Норриса на этом отрезке Сайнс проиграл всего 0,113 секунды, да и от победителя гонки Льюиса Хэмилтона отставал не так уж сильно.
|Карлос Сайнс
|Ландо Норрис
|Льюис Хэмилтон
|37 круг 1:39.631
|1:34.501
|1:34.740
|38 круг 1:55.128
|1:34.396
|1:34.720
|39 круг 1:34.661
|1:34.629
|1:34.816
|40 круг 1:34.630
|1:34.756
|1:34.890
|41 круг 1:34.876
|1:34.800
|1:34.334
|42 круг 1:34.636
|1:35.090
|1:34.199
|43 круг 1:34.811
|1:34.805
|1:34.163
|44 круг 1:35.081
|1:34.733
|1:34.015
|45 круг 1:36.024
|1:34.816
|1:34.583
|46 круг 1:34.883
|1:35.049
|1:34.492
|47 круг 1:34.693
|1:34.843
|1:34.591
|48 круг 1:34.509
|1:35.030
|1:34.167
|49 круг 1:34.636
|1:35.112
|1:34.136
|50 круг 1:34.587
|1:34.768
|1:34.354
|51 круг 1:35.110
|1:35.074
|1:34.579
|52 круг 1:35.009
|1:35.308
|1:34.939
|53 круг 1:35.163
|1:35.429
|1:36.155
|54 круг 1:35.607
|1:35.900
|1:34.814
|55 круг 1:35.577
|1:35.718
|1:34.706
|56 круг 1:35.760
|1:35.733
|1:34.918
Эти цифры говорят, что реальный потенциал SF21 выше, чем результат, достигнутый Леклером и Сайнсом в Бахрейне, где оба проиграли Хэмилтону около минуты.
Результат вряд ли порадовал кого-то в Маранелло, но вот аналитика последнего отрезка в исполнении Сайнса должна бы. Она говорит о том, что у болида есть возможности, которые пилоты просто не смогли использовать.
Очевидно, что Ferrari по-разному работает на разных шинах, и на многое способна на одном круге при пустом баке, о чем говорит четвертое время Шарля Леклера в квалификации. Но времена Сайнса показывают, что и на длинных отрезках SF21 способна давать хорошую скорость при определенных условиях, среди которых опять же меньшее количество топлива в баке.
Уже в Имолу Ferrari привезет первые обновления, которые будут во многом направлены на работу с резиной и ее защиту от перегрева. Теоретически, это должно улучшить работу болида на средних отрезках, снижая износ резины, который вполне мог быть причиной не высокой скорости пилотов Скудерии в середине Гран При Бахрейна.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|После гонки
|Местонахождение
|Международный автодром Бахрейна
|Пилоты
|Карлос Сайнс
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Франко Нуньес