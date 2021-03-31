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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Аналитика

Анализ: Ferrari способна бороться с McLaren. Но есть условие

Автор:
, ответственный редактор
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Кажется, у нового болида Скудерии есть потенциал, который в Бахрейне остался нераскрытым

Анализ: Ferrari способна бороться с McLaren. Но есть условие

Шестое и восьмое места Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран При Бахрейна вряд ли могли сильно порадовать Ferrari. Однако после гонки в команде установилась атмосфера сдержанного оптимизма. 

Решая, какие обновления нужно сделать до следующих этапов, инженеры из Маранелло в качестве ориентира смотрят не на явно более сильные Mercedes и Red Bull, а на занимающую третье место McLaren.

В Бахрейне болид Ferrari SF21 показал кое-какую странность: он был неплох при полном баке и хорош при пустом, но проигрывал при среднем количестве топлива

Внимание команды привлекла работа Карлоса Сайнса на последнем отрезке гонки в Бахрейне. Поставив шины Hard на 37 круге испанец до финиша как минимум не уступал Ландо Норрису, который финишировал четвертым и стал лучшим из середняков.

Лучшему времени Норриса на этом отрезке Сайнс проиграл всего 0,113 секунды, да и от победителя гонки Льюиса Хэмилтона отставал не так уж сильно.

Сравнения темпа на финальном отрезке гонки

Карлос Сайнс Ландо Норрис Льюис Хэмилтон
37 круг 1:39.631 1:34.501 1:34.740
38 круг 1:55.128 1:34.396 1:34.720
39 круг 1:34.661 1:34.629 1:34.816
40 круг 1:34.630 1:34.756 1:34.890
41 круг 1:34.876 1:34.800 1:34.334
42 круг 1:34.636 1:35.090 1:34.199
43 круг 1:34.811 1:34.805 1:34.163
44 круг 1:35.081 1:34.733 1:34.015
45 круг 1:36.024 1:34.816 1:34.583
46 круг 1:34.883 1:35.049 1:34.492
47 круг 1:34.693 1:34.843 1:34.591
48 круг 1:34.509 1:35.030 1:34.167
49 круг 1:34.636 1:35.112 1:34.136
50 круг 1:34.587 1:34.768 1:34.354
51 круг 1:35.110 1:35.074 1:34.579
52 круг 1:35.009 1:35.308 1:34.939
53 круг 1:35.163 1:35.429 1:36.155
54 круг 1:35.607 1:35.900 1:34.814
55 круг 1:35.577 1:35.718 1:34.706
56 круг 1:35.760 1:35.733 1:34.918

Эти цифры говорят, что реальный потенциал SF21 выше, чем результат, достигнутый Леклером и Сайнсом в Бахрейне, где оба проиграли Хэмилтону около минуты. 

Результат вряд ли порадовал кого-то в Маранелло, но вот аналитика последнего отрезка в исполнении Сайнса должна бы. Она говорит о том, что у болида есть возможности, которые пилоты просто не смогли использовать.

Очевидно, что Ferrari по-разному работает на разных шинах, и на многое способна на одном круге при пустом баке, о чем говорит четвертое время Шарля Леклера в квалификации. Но времена Сайнса показывают, что и на длинных отрезках SF21 способна давать хорошую скорость при определенных условиях, среди которых опять же меньшее количество топлива в баке. 

Уже в Имолу Ferrari привезет первые обновления, которые будут во многом направлены на работу с резиной и ее защиту от перегрева. Теоретически, это должно улучшить работу болида на средних отрезках, снижая износ резины, который вполне мог быть причиной не высокой скорости пилотов Скудерии в середине Гран При Бахрейна.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия После гонки
Местонахождение Международный автодром Бахрейна
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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