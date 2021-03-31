Анализ: Ferrari способна бороться с McLaren. Но есть условие

Шестое и восьмое места Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран При Бахрейна вряд ли могли сильно порадовать Ferrari. Однако после гонки в команде установилась атмосфера сдержанного оптимизма.

Решая, какие обновления нужно сделать до следующих этапов, инженеры из Маранелло в качестве ориентира смотрят не на явно более сильные Mercedes и Red Bull, а на занимающую третье место McLaren.

В Бахрейне болид Ferrari SF21 показал кое-какую странность: он был неплох при полном баке и хорош при пустом, но проигрывал при среднем количестве топлива

Внимание команды привлекла работа Карлоса Сайнса на последнем отрезке гонки в Бахрейне. Поставив шины Hard на 37 круге испанец до финиша как минимум не уступал Ландо Норрису, который финишировал четвертым и стал лучшим из середняков.

Лучшему времени Норриса на этом отрезке Сайнс проиграл всего 0,113 секунды, да и от победителя гонки Льюиса Хэмилтона отставал не так уж сильно.

Сравнения темпа на финальном отрезке гонки

Карлос Сайнс Ландо Норрис Льюис Хэмилтон 37 круг 1:39.631 1:34.501 1:34.740 38 круг 1:55.128 1:34.396 1:34.720 39 круг 1:34.661 1:34.629 1:34.816 40 круг 1:34.630 1:34.756 1:34.890 41 круг 1:34.876 1:34.800 1:34.334 42 круг 1:34.636 1:35.090 1:34.199 43 круг 1:34.811 1:34.805 1:34.163 44 круг 1:35.081 1:34.733 1:34.015 45 круг 1:36.024 1:34.816 1:34.583 46 круг 1:34.883 1:35.049 1:34.492 47 круг 1:34.693 1:34.843 1:34.591 48 круг 1:34.509 1:35.030 1:34.167 49 круг 1:34.636 1:35.112 1:34.136 50 круг 1:34.587 1:34.768 1:34.354 51 круг 1:35.110 1:35.074 1:34.579 52 круг 1:35.009 1:35.308 1:34.939 53 круг 1:35.163 1:35.429 1:36.155 54 круг 1:35.607 1:35.900 1:34.814 55 круг 1:35.577 1:35.718 1:34.706 56 круг 1:35.760 1:35.733 1:34.918

Эти цифры говорят, что реальный потенциал SF21 выше, чем результат, достигнутый Леклером и Сайнсом в Бахрейне, где оба проиграли Хэмилтону около минуты.

Результат вряд ли порадовал кого-то в Маранелло, но вот аналитика последнего отрезка в исполнении Сайнса должна бы. Она говорит о том, что у болида есть возможности, которые пилоты просто не смогли использовать.

Очевидно, что Ferrari по-разному работает на разных шинах, и на многое способна на одном круге при пустом баке, о чем говорит четвертое время Шарля Леклера в квалификации. Но времена Сайнса показывают, что и на длинных отрезках SF21 способна давать хорошую скорость при определенных условиях, среди которых опять же меньшее количество топлива в баке.

Уже в Имолу Ferrari привезет первые обновления, которые будут во многом направлены на работу с резиной и ее защиту от перегрева. Теоретически, это должно улучшить работу болида на средних отрезках, снижая износ резины, который вполне мог быть причиной не высокой скорости пилотов Скудерии в середине Гран При Бахрейна.