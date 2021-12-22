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Формула 1 Новость

Ferrari сделала Шварцмана тест-пилотом

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор

Команда Формулы 1 из Маранелло официально объявила, что российский пилот в 2022 году станет работать на новом симуляторе

Ferrari сделала Шварцмана тест-пилотом

Вместе с назначением Мика Шумахера и Антонио Джовинацци на роль резервных пилотов Ferrari, команда также объявила, что нашла место и для еще одного воспитанника своей академии – россиянина Роберта Шварцмана. На 2022 год ему досталась роль официального тест-пилота.

Шварцман будет работать на новом симуляторе Ferrari и помогать настраивать болиды. При этом в Ferrari останутся и еще два пилота симулятора: итальянцы Антонио Фуоко и Давиде Ригон.

Кроме того, новый регламент обязывает команду как минимум дважды в сезон предоставлять новичку место в болиде на время тренировок. Вполне вероятно, что это будет именно Роберт.

После двух сезонов в Формуле 2 Роберт Шварцман принял решение покинуть молодежную серию, в которой одержал шесть побед и стал вице-чемпионом. При этом для петербуржца не нашлось места в пелотоне Ф1 следующего года, а сам он до сих пор ничего не говорил о своей будущей программе.

Ранее Шварцман регулярно участвовал за рулем алой машины в тестах – как официальных, так и частных. В последний раз это случилось в Абу-Даби после завершения сезона, где 22-летний пилот, кроме Ferrari, смог поработать и с командой Haas.

При этом никакой гоночной программы в 2022-м у Роберта, как и у чемпиона Ф2 Оскара Пиастри, не будет.

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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