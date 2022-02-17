Ferrari сделала разборный носовой обтекатель. И вот зачем
Команде будет дешевле и проще менять переднюю часть носового обтекателя по ходу сезона
В конструкции болида Ferrari F1-75 привлекает внимание интересное решение носового обтекателя. Традиционно это единый элемент, но в 2022 году Скудерия сделала его разборным, состоящим из двух частей.
Основная часть, которая крепится к монококу, по правилам является элементом пассивной безопасности и должна соответствовать требованиям Ф1, что проверяется краш-тестами. И традиционно она представляет из себя единое целое с передним крылом.
Однако в этот раз Скудерия сделала нижнюю переднюю часть носового обтекателя отделяемой от основной части. Внизу уже нет элементов безопасности, так что крыло и кончик носового обтекателя не требует отдельного теста на безопасность.
Носовой обтекатель Ferrari F1-75
Фото: Giorgio Piola
Это дает сразу несколько преимуществ. Первое и самое главное – Ferrari может по ходу сезона менять передние крылья, не проводя каждый раз дорогие и сложные краш-тесты. С учетом того, что в новом сезоне все команды готовятся к многочисленным обновлениям по ходу года, Скудерии внедрять их будет проще, чем конкурентам.
Второе преимущество связано с ограничением бюджетов. Разработка и производство только передней части носового обтекателя обходится дешевле, чем всего носа целиком.
Наконец, в случае небольших аварий и повреждения крыла команде не придется менять всю носовую часть, а можно будет заменить лишь ее переднюю деталь. Это также снижает расходы Скудерии.
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