Ferrari сделала разборный носовой обтекатель. И вот зачем

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В конструкции болида Ferrari F1-75 привлекает внимание интересное решение носового обтекателя. Традиционно это единый элемент, но в 2022 году Скудерия сделала его разборным, состоящим из двух частей.

Основная часть, которая крепится к монококу, по правилам является элементом пассивной безопасности и должна соответствовать требованиям Ф1, что проверяется краш-тестами. И традиционно она представляет из себя единое целое с передним крылом.

Однако в этот раз Скудерия сделала нижнюю переднюю часть носового обтекателя отделяемой от основной части. Внизу уже нет элементов безопасности, так что крыло и кончик носового обтекателя не требует отдельного теста на безопасность.

Носовой обтекатель Ferrari F1-75 Фото: Giorgio Piola

Это дает сразу несколько преимуществ. Первое и самое главное – Ferrari может по ходу сезона менять передние крылья, не проводя каждый раз дорогие и сложные краш-тесты. С учетом того, что в новом сезоне все команды готовятся к многочисленным обновлениям по ходу года, Скудерии внедрять их будет проще, чем конкурентам.

Второе преимущество связано с ограничением бюджетов. Разработка и производство только передней части носового обтекателя обходится дешевле, чем всего носа целиком.

Наконец, в случае небольших аварий и повреждения крыла команде не придется менять всю носовую часть, а можно будет заменить лишь ее переднюю деталь. Это также снижает расходы Скудерии.

Читайте также: Ferrari представила машину 2022 года