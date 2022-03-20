Ferrari сделала дубль в Бахрейне, Ферстаппена подвела машина

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Новый сезон Формулы 1 стартовал на трассе в Сахире, где лучшим стал Шарль Леклер – это первый успех Ferrari с осени 2019 года, когда Себастьян Феттель победил в Сингапуре.

Главной темой гонки стала дуэль монегаска с Максом Ферстаппеном из Red Bull. После первого пит-стопа гонщики шесть раз обгоняли друг друга на трассе, но Шарлю удалось взять верх в этом противостоянии.

Незадолго до финиша, когда из-за пожара на AlphaTauri на трассу выехала машина безопасности, Ферстаппен получил еще один шанс. Все это сразу напомнило болельщикам его триумф в Абу-Даби, вот только в этот раз исход оказался иным: Макс стал терять скорость и в итоге заехал в боксы с отказавшей KERS.

После этого гонщики Скудерии заняли две первых позиции, а у идущего третьим Серхио Переса также начались проблемы. В итоге мексиканца закрутило в первом повороте финального круга – по радио он сказал, что это произошло из-за блокировки мотора.

Проблемы Red Bull принесли подиум Льюису Хэмилтону, который всю гонку был пятым, не имея возможности соперничать с пилотами двух других топ-команд.

Джордж Расселл начал свой первый полный сезон в Mercedes с четвертого места, а пятым невероятным образом финишировал Кевин Магнуссен из Haas, который месяц назад и не помышлял о том, что вообще вернется в Ф1.

Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Шинный фактор

До гонки в Pirelli предсказывали, что преодолеть дистанцию можно будет с двумя пит-стопами. Однако в реальности новые 18-дюймовые шины изнашивались быстрее ожиданий – гонщикам пришлось менять их на дистанции три раза.

После первых пит-стопов болельщики и стали свидетелями самого яркого момента гонки: Ферстаппен провел пит-стоп на круг раньше Леклера, и когда пилот Ferrari тоже отправился за свежими шинами, два лидера оказались рядом.

После этого три круга подряд Макс, используя DRS, выходил вперед на стартовой прямой, а Шарль отыгрывался на следующей. В третьей попытке голландец заблокировал колеса на торможении, и команда попросила это оставаться на дистанции за соперником.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42, Нико Хюлькенберг, Aston Martin AMR22, Ландо Норрис, McLaren MCL36, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Николя Латифи, Williams FW44 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Борьба в средней группе

Расстановка сил среди трех топ-команд была вполне понятна – Ferrari и Red Bull почти равны, Mercedes не в состоянии догнать их. Когда Перес неудачно стартовал и потерял несколько позиций, ему удалось без проблем догнать и на трассе обогнать Льюиса Хэмилтона.

А вот в средней группе се было куда менее очевидно. До старта фаворитом тут выглядел Валттери Боттас, однако новобранец Alfa Romeo плохо стартовал с шестого места, откатился в середину второго десятка и всю гонку прорывался назад. В итоге он смог опередить всех соперников, кроме Магнуссена. Тот уверенно возглавлял среднюю группу от старта до финиша, а после проблем Red Bull финишировал пятым.

Боттас остался шестым, опередив Эстебана Окона из Alpine и Юки Цуноду из AlphaTauri (тот стартовал 16-м). Японец оказался единственным, кто доехал до клетчатого флага с мотором Red Bull.

Фернандо Алонсо не избежал выезда с трассы по ходу дистанции, из-за чего вынужден был раньше остальных проводить пит-стопы, но финишировал девятым. Последнее очко заработал дебютант Ф1 Гуаньюй Чжоу.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Те, кому не повезло

Ни одной из клиентских команд Mercedes не удалось заработать очков – их пилоты заняли шесть нижних строчек протокола, а лучшим стал Лэнс Стролл из Aston Martin на 12-й позиции.

Пьер Гасли стал первым, кто выбыл из гонки в 2022 году – его машина остановилась на выходе из третьего поворота, и вскоре в задней части появились языки пламени. Судьи поначалу объявили режим VSC, а потом выпустили реальный автомобиль безопасности. Это окончательно лишила Макса Ферстаппена шансов на победу – этому времени он уже провел свой третий пит-стоп и при нормальном течении гонки имел шанс переиграть Шарля Леклера.

Но остановка Гасли позволила пилоту Ferrari остаться впереди после смены шин. Монегаск выиграл в третий раз в карьере и к тому же получил бонусное очко за лучшее время круга.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Сахире.

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