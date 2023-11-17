Сайнсу потребуется заменить шасси, мотор и коробку
В Скудерии подвели невеселые итоги происшествия с крышкой дренажного люка в первой тренировке Гран При Лас-Вегаса
Карлос Сайнс был вынужден остановить машину в самом начале первой тренировки американского этапа, получив удар в днище металлической крышкой люка, которая оказалась плохо закреплена на асфальте.
После того, как SF-23 доставили в расположение команды, и механики изучили степень полученных повреждений, итог оказался неутешительным: удар оказался столь сильным и неудачным, что замена потребовалась не только шасси, но и силовой установке с коробкой передач.
Команда уже доставила в гараж запасную машину, которую теперь предстоит собрать и настроить. Кроме того, сам Карлос получил серьезный удар снизу, после которого пожаловался на боли в спине.
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, после аварии
Как сообщила FIA, причиной дефекта люка стало его бетонное крепление. Конструкция не справилась с разрежением, которой благодаря граунд-эффекту возникает под днищем машин Ф1. Дренаж просто вытянуло из асфальта вверх.
Кроме Сайнса, замена шасси также потребуется Эстебану Окону из Alpine, а в Aston Martin обнаружили повреждение днища на машине Лэнса Стролла.
Сейчас в Лас-Вегасе уже поздний вечер четверга, но FIA и дирекция гонки изучают люки по всей трассе, чтобы принять решение о том, как быть с оставшимися сессиями уик-энда. Вторая тренировка по изначальному расписанию должна начаться в 11:00 Мск.
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