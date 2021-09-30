Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

Надежные источники Motorsport.com в Маранелло сообщили, что команда заменит двигатель на SF21 Карлоса Сайнса, потому предстоящую гонку в Стамбуле ему предстоит начинать последним.

Главным отличием этой версии мотора является доработанная гибридная система, уже опробованная Шарлем Леклером по ходу Гран При России. По оценкам прибавка в мощности по сравнению с прежней спецификацией составляет около 10 л.с.

Так как Сайнс уже использовал три двигателя по ходу чемпионата, в Турции ему предстоит получить штраф и стартовать последним. Стоит отметить, что дебют новинки изначально был запланирован на стамбульский Гран При, но впоследствии решила установить ее раньше из-за повреждения двигателя Леклера на старте в Венгрии.

Ожидается, что к 2022 году гибридная составляющая уже не претерпит серьезных изменений, однако будет доработан блок внутреннего сгорания, который получит «супербыструю» схему сгорания топлива благодаря особой форме камер и высокому давлению впрыска.