Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла Следующая / Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером
Формула 1 / Гран При Турции Новость

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Данные, полученные в Сочи, показали эффективность новой версии силовой установки, потому на машине испанца она появится уже на ближайшем Гран При

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

Надежные источники Motorsport.com в Маранелло сообщили, что команда заменит двигатель на SF21 Карлоса Сайнса, потому предстоящую гонку в Стамбуле ему предстоит начинать последним.

Главным отличием этой версии мотора является доработанная гибридная система, уже опробованная Шарлем Леклером по ходу Гран При России. По оценкам прибавка в мощности по сравнению с прежней спецификацией составляет около 10 л.с.

Читайте также:

Так как Сайнс уже использовал три двигателя по ходу чемпионата, в Турции ему предстоит получить штраф и стартовать последним. Стоит отметить, что дебют новинки изначально был запланирован на стамбульский Гран При, но впоследствии решила установить ее раньше из-за повреждения двигателя Леклера на старте в Венгрии.

Ожидается, что к 2022 году гибридная составляющая уже не претерпит серьезных изменений, однако будет доработан блок внутреннего сгорания, который получит «супербыструю» схему сгорания топлива благодаря особой форме камер и высокому давлению впрыска.

Читайте также:

Билеты
Поделились
Комментарии
Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла

Предыдущая новость

Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла

Следующая новость

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

6 ч
2
Формула 1

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи

7 ч
3
Формула 1

Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?

9 ч
4
Формула 1

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

1 дн
5
Формула 1

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером

4 ч
Самое важное:
Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером
Формула 1

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером

4 ч
Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него
Формула 1

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

5 ч
Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла
Формула 1

Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла

6 ч
Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками
Формула 1

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

6 ч
McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи
Формула 1

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи

7 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Франко Нуньес
Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор Гран При России
Формула 1

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами Гран При России
Формула 1

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B для Гран При России Гран При России
Формула 1

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B для Гран При России

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Сайнс объяснил потерю лидерства в Гран При России Гран При России
Формула 1

Сайнс объяснил потерю лидерства в Гран При России

Сайнс понадеялся на странность сочинской трассы Гран При России
Формула 1

Сайнс понадеялся на странность сочинской трассы

Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте Гран При России
Формула 1

Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте

Ferrari Больше от
Ferrari
В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов Гран При России
Формула 1

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов

«Как только, так сразу». Бинотто пообещал Сайнсу новый мотор Гран При России
Формула 1

«Как только, так сразу». Бинотто пообещал Сайнсу новый мотор

Гран При России: дуэли в квалификациях Гран При России
Формула 1

Гран При России: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками
Формула 1 Формула 1

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи
Формула 1 Формула 1

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи

Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?
Формула 1 Формула 1

Формула 1 впервые приедет в Катар. Что ее там ждет?

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: Ferrari привезла в Сочи революционный мотор

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером
Формула 1 Формула 1

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!
Формула 1 Формула 1

Фанат пообещал Alpine снять секунду с круга. Условие – чтобы Квят был на связи!

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат
Формула 1 Формула 1

СМИ: Ф1 выполнила условие для прихода Volkswagen в чемпионат

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него
Формула 1 Формула 1

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

Самое важное:

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером
Формула 1 Формула 1

Ferrari жестко опровергла слухи о размолвке Бинотто с Леклером

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него
Формула 1 Формула 1

Источник: Сайнс получит в Турции новый мотор и штраф за него

Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла
Формула 1 Формула 1

Фанат Ф1 побежит марафон в комбинезоне и шлеме Стролла

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками
Формула 1 Формула 1

Асфальт трассы в Турции обстреляли водяными пушками

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.