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Формула 1 / Гран При США Аналитика

«Думал, смогу улучшить». Сайнс не собирался стартовать на Soft

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Испанский гонщик рассказал, как так вышло, что ему придется начинать гонку в Остине на самых мягких слика

«Думал, смогу улучшить». Сайнс не собирался стартовать на Soft

Из первой десятки на решетке в Остине олько у двух пилотов будут более мягкие шины Soft – на них в финал квалификации прошли Юки Цунода из AlphaTauri и Карлос Сайнс из Ferrari.

В случае с японцем такой выбор был продиктован тем, что иначе он просто не дошел бы до третьего сегмента. У Сайнса же такой необходимости не было – его напарник Шарль Леклер уверенно выполнил задачу на более жестком составе Medium.

Сайнс же первую попытку провел на Soft, а Medium поставил только во второй. 

«Мы были совершенно уверены, что состояние трассы улучшится и я смогу улучшить первое время», – объяснил испанец журналистам. 

Однако если в первой попытке его результат составил 1:34.126, то во второй – только 1:34.388.

«Дело в том, что поднялся ильный ветер, – продолжил Сайнс. – Из-за этого скорости на трассе упали, и проехать быстрее у меня не получилось. Нам надо понять, что пошло не так. В начале Q2 я оказался единственным, кто выехал на Soft, а затем улучшить на Medium, как мы рассчитывали, не вышло». 

Его напарник Шарль Леклер добавил: «Здесь возможность стартовать на Medium – это большое преимущество».

Теперь Сайнса ждет более ранний первый пит-стоп и неизбежное продолжение гонки в трафике, что не сулит ничего хорошего. 

«Растянуть первый отрезок будет сложно, – признал гонщик. – Так что в гонке мы окажемся в невыгодной ситуации».

Спортивный директор Скудерии Лоран Мекис согласился, что удержать позиции в воскресенье будет непросто обоим гонщикам команды.

«Мы ждем сложной гонки, – сказал он в субботу вечером. – Это касается и людей, и техники. Мы ожидаем жарких условий, которые скажутся на работе шин. Асфальт здесь и так очень абразивный. Так что разработка тактики будет предельно важна.

Нам важно использовать хороший темп Сайнса и его позитивные ощущения от машины. Будем действовать агрессивно – и посмотрим, что из этого получится».

Леклер и Сайнс стали по итогам квалификации пятым и шестым соответственно, но затем оба отыграли по одной позиции из-за штрафа Валттери Боттаса. 

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