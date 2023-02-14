Ferrari решила внести коррективы в работу тактического штаба

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Отличное начало сезона-2022 сменилось для Ferrari чередой всевозможных осечек. Сразу в нескольких гонках, где пилоты команды имели хорошие шансы на победу, добиться такого результата не удалось из-за просчетов в тактике.

Самым памятным, пожалуй, стоит признать эпизод в Сильверстоуне, когда Скудерия оставили лидирующего Шарля Леклера на старой резине перед рестартом незадолго до финиша. Можно вспомнить и Венгрию, где монегаска перевели на состав Hard, на котором у алой машины вообще не осталось темпа.

Новый руководитель коллектива Фредерик Вассер, который зимой сменил на мостике уволенного Маттиа Бинотто, рассказал на презентации новой модели SF-23 во Фьорано, что в работу тактического штаба в предстоящем сезоне будут внесены коррективы.

«Да мы внесем изменения, пусть и не особенно серьезные, – объяснил француз. – Но я уже говорил, что вы видите лишь малую часть айсберга. Если говорить о тактике, это касается людей.

Дело не в том человеке, который наживает на кнопку. Речь о компьютерных процедурах, о работе на базе, а также на командном мостике. Тут важно видеть общую картину, а не одного сотрудника».

Фредерик Вассер, руководитель Ferrari Фото: Ferrari

Ferrari выиграла две из трех первых гонок сезона-2022, но за 19 оставшихся Гран При ее пилоты всего по разу смогли стать сильнейшими. В последний раз это случилось еще прошлым летом в Шпильберге.

Как объяснил гоночный директор Лоран Мекис, все события прошедшего чемпионата подверглись тщательному изучению, чтобы понять, чего не хватало команде.

Он объяснил: «Мы сделали довольно важные выводы, хотя уроки получились болезненными.

Нам было важно сделать так, чтобы люди могли проявлять себя, потому пересмотрели собственные процессы и механизмы работы. Это должно позволить каждому проявить себя ради общих целей».