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Формула 1 / Новости

Ferrari решила снизить Феттелю зарплату

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Ferrari решила снизить Феттелю зарплату
Автор:
28 мар. 2020 г., 15:14

Четырехкратный чемпион мира получил предложение о новом контракте со Scuderia Ferrari. Итальянская команда хочет подписать с гонщиком соглашение на один сезон с заметным урезанием оклада

Команда Ferrari Формулы 1 сформулировала предложение о новом контракте для Себастьяна Феттеля. Как сообщает Sky Italia, коллектив из Маранелло готов подписать со своим пилотом договор на один сезон. Нынешнее соглашение Феттеля с Ferrari рассчитано на три года – оно действует с 2018 по 2020 год включительно.

Второй особенностью нового контракта станет значительное снижение зарплаты. В настоящий момент Феттель получает от Скудерии по 33 млн евро за сезон, утверждает Sky Italia. Суммарный доход Себастьяна за три года составит 100 млн евро. В заметке не сказано, сколько именно команда предложила четырехкратному чемпиону на 2021 год, однако написано, что сумма уменьшится.

Лидеры Формулы 1 редко заключают однолетние контракты. Фавориты чемпионата предпочитают многолетние соглашения, которые гарантируют им долгосрочные программы в выбранных командах. Среди представителей первой пятерки последнего сезона Ф1 однолетний контракт есть только у Валттери Боттаса. Финн продлевает аналогичные соглашения с командой Mercedes ежегодно.

Ferrari имеет возможность вести переговоры с Феттелем с позиции силы, так как у Скудерии есть сразу несколько вариантов на замену Себу, уверены в Sky Italia. Среди возможных сменщиков Феттеля называют Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса. Большой выбор пилотов, которые могли бы согласиться на переход в команду, позволит коллективу из Маранелло затягивать переговоры с гонщиками до конца лета, если не дольше, следует из публикации в итальянских СМИ.

Напарник Себастьяна Шарль Леклер связан с Ferrari долгосрочным соглашением до 2024 года.

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Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Томаш Калиньский

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