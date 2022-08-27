Ferrari решила перехитрить всю Формулу 1 со штрафом Леклера

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По ходу уик-энда в Спа сразу шестеро пилотов, включая Шарля Леклера и Макса Ферстаппена, получили штрафы за превышение числа использованных компонентов силовой установки.

Поклонники Ф1 уже привыкли к процедуре, которая используется в этом случае: если количество потерянных позиций превышает 15, то пилот автоматически отправляется в конец решетки. Если же такое наказание получают несколько гонщиков, то их относительное расположение определяется по скорости в квалификации.

Можно вспомнить, как этот прием использовался совсем недавно в Канаде, где назад отправили Леклера и Юки Цуноду.

Однако в эти выходные в Бельгии Ferrari создала очень интересный прецедент. Дело в том, что замены Шарлю проводили не сразу. Сначала гонщик получил третью батарею (+10 мест за первое превышение, так как за сезон можно использовать две) и пятый MGU-K (+5 за второе превышение, разрешено три).

Позже, уже перед второй тренировкой, монегаску заменили и контрольную электронику гибридной системы – это еще пять позиций.

Казалось бы, в сумме выходит больше 15, и Леклера ждет борьба с Максом, Ландо Норрисом и другими наказанными за позиции в конце решетки.

Но в действительности все не так просто. В сетевом издании The Race обратили внимание на формулировку соответствующего пункта правил: «Если общий штраф пилота превышает 15 позиций, то он обязан стартовать из конца решетки».

Дело, однако, в том, что формально у Шарля было два разных наказания, и ни в одном случае оно не превысило 15 позиций. Да, штрафа было два, но в регламенте ничего нет о том, что такие случаи суммируются. Так что Ferrari вправе считать, что ее гонщик потеряет 20 мест на стартовом поле, но при этом останется впереди всех тех, кто отправлен назад – включая Макса.

Источники Motorsport.com в командах говорят, что соперники Скудерии категорически не согласны с подобным прочтением. FIA тем временем собрала коллегию судей для принятия принципиально важного решения.

Обновление: FIA уточнила правила, не позволив Ferrari схитрить со штрафом Леклера

К слову, Мик Шумахер также получил по ходу Гран При два разных штрафа (10+10) и попадает в ту же ситуацию, что и Леклер.

Автоматически в хвост решетки, кроме Ферстаппена, уже отправлены Ландо Норрис, Эстебан Окон и Валттери Боттас.

Дополнение: в субботу список оправленных в конец решетки пополнил Гуаньюй Чжоу.

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