Ferrari решила не копировать антикрыло Mercedes

Во время торжественной церемонии представления болида SF1000 публике руководитель команды Ferrari рассказал, что новая машина очень сильно отличается от автомобиля прошлого года – несмотря на внешнюю схожесть. Однако чуть позже на пресс-конференции Маттиа Бинотто не стал отрицать, что работы велись в рамках использовавшейся ранее концепции.

В частности, журналисты обратили внимание, что переднее крыло SF1000 несильно отличается – если вообще отличается – от деталей, стоявших на болидах Ferrari в конце прошлого сезона. Таким образом, итальянская команда не стала отказываться от базовой конфигурации крыла, которая в прошлом году стала одной из главных причин нехватки прижимной силы у болида SF90. Многие эксперты предполагали, что в межсезонье конструкторы Скудерии могут взять пример с конкурентов из Mercedes и Red Bull, использующих другой подход к конструкции переднего антикрыла.

«Это действительно крыло, с которым мы закончили прошлый год, – признал Бинотто на пресс-конференции. – Вполне возможно, что сезон мы начнем не с этим вариантом – но именно такие детали мы привезем на тесты. А если потом будем пробовать другие версии, то все равно речь будет идти о вариантах, выстроенных вокруг все той же концепции.

Но работа в рамках этой концепции не помешала нам увеличить уровень прижимной силы. Он ведь зависит не только от крыла. Можно обратить внимание, насколько сложны стали конфигураторы потока – а более тщательная компоновка задней части влияет на то, как работает диффузор и корпус машины в целом. Так что, в итоге мы добились прогресса».

До презентации также обсуждалось, что SF1000 может достаточно сильно отличаться от предшественницы по таким параметрам, как колесная база и «угол атаки» (степень наклона кузова вперед). По словам Бинотто, упомянутые показатели у нового болида «в целом те же», что у прошлогоднего.