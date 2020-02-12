Ferrari решила не копировать антикрыло Mercedes
Представители итальянской команды уверены, что тщательная шлифовка выбранной концепции в итоге принесет им успех – хотя многие наблюдатели считают, что результаты прошлого сезона поставили эффективность этого подхода под вопрос.
Во время торжественной церемонии представления болида SF1000 публике руководитель команды Ferrari рассказал, что новая машина очень сильно отличается от автомобиля прошлого года – несмотря на внешнюю схожесть. Однако чуть позже на пресс-конференции Маттиа Бинотто не стал отрицать, что работы велись в рамках использовавшейся ранее концепции.
В частности, журналисты обратили внимание, что переднее крыло SF1000 несильно отличается – если вообще отличается – от деталей, стоявших на болидах Ferrari в конце прошлого сезона. Таким образом, итальянская команда не стала отказываться от базовой конфигурации крыла, которая в прошлом году стала одной из главных причин нехватки прижимной силы у болида SF90. Многие эксперты предполагали, что в межсезонье конструкторы Скудерии могут взять пример с конкурентов из Mercedes и Red Bull, использующих другой подход к конструкции переднего антикрыла.
«Это действительно крыло, с которым мы закончили прошлый год, – признал Бинотто на пресс-конференции. – Вполне возможно, что сезон мы начнем не с этим вариантом – но именно такие детали мы привезем на тесты. А если потом будем пробовать другие версии, то все равно речь будет идти о вариантах, выстроенных вокруг все той же концепции.
Но работа в рамках этой концепции не помешала нам увеличить уровень прижимной силы. Он ведь зависит не только от крыла. Можно обратить внимание, насколько сложны стали конфигураторы потока – а более тщательная компоновка задней части влияет на то, как работает диффузор и корпус машины в целом. Так что, в итоге мы добились прогресса».
До презентации также обсуждалось, что SF1000 может достаточно сильно отличаться от предшественницы по таким параметрам, как колесная база и «угол атаки» (степень наклона кузова вперед). По словам Бинотто, упомянутые показатели у нового болида «в целом те же», что у прошлогоднего.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Ferrari решила не копировать антикрыло Mercedes
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