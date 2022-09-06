Ferrari решила использовать в Монце особый режим мотора

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В эти выходные пройдет Гран При Италии. Для Ferrari, которая по сути уже проиграла оба титула, это будет едва ли не последней возможностю восстановить пошатнувшееся реноме – выиграв на глазах тифози, команда сможет окончательно переключиться на подготовку к новому сезону.

Беда лишь в том, что длинные прямые «Храма скорости» в теории не очень подходят F1-75 – алая машина любит медленные повороты, тогда как максимальная скорость, напротив, является козырем Red Bull RB18.

Вдобавок, Скудерия пребывает в разгаре серьезного кризиса, с Гран При Австрии команде не удалось одержать ни одной победы. Хуже того, она утратила статус потенциально быстрейшей. И переломить ситуацию можно только в том случае, если получится докопаться до причин снижения конкурентоспособности.

На мягких шинах в квалификации Ferrari по-прежнему сильна, но на длинной гоночной дистанции резина перегревается, выпадает из оптимального рабочего диапазона, из-за чего падает сцепление, а с ним и скорость.

В Зандфорте, где по сути нет длинных прямых, время Леклера на круге оказалось только шестым в пелотоне. От Ферстаппена он отстал на 0,761 секунды. Шарль уступил и соперникам из Mercedes, и даже Alpine Фернандо Алонсо.

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Приходится признать, что Ferrari сильнее других топ-команд пострадала от введения в Спа технической директивы TD39, ограничивающей «козление». Впрочем, Маттиа Бинотто уверяет, что не согласен с этим.

Возможно, конечно, что и впрямь имело место досадное совпадение. До Гран При Франции все новинки, которые готовили в Маранелло, однозначно оказывались эффективными. Но вот после этого появились вопросы. Не исключено, к Спа количество таких спорных обновлений достигло «критической массы».

Источники говорят, что на тренировках в Монце команда собирается вернуться к той конфигурации, которая была в Ле-Кастелле – и провести несколько сравнительных испытаний.

Силовая установка Ferrari F1-75

Разумеется, для быстрой трассы команда подготовит аэродинамический пакет с минимальным уровнем прижима. Но одного этого мало.

Мотористы собираются перевести силовые установки в режим повышенной мощности. Возможно, не самой предельной, чтобы не рисковать надежностью, но повышенной.

Шарлю Леклеру вернут ту силовую установку, которую впервые поставили на машину в Спа и не использовали в Зандфорте. Карлоса Сайнса ждет обновление гибридной системы и неизбежный штраф. Как поговаривают, это совершенно новая версия, облегченная и с улучшенным контролем энергии, которую пока еще не использовали в Гран При.

Понятно, что повышенная мощность сократит ресурс моторов и осложнит концовку сезона. Но в этом году победа в Монце для Скудерии важнее призрачной погони за титулами…

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