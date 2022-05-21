Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Пятница не позволила Mercedes выбрать концепцию машины на будущее Следующая / Технический брифинг: обновления Ferrari для Барселоны
Формула 1 / Гран При Испании Отчет о тренировке

Ferrari, Red Bull и Mercedes закончили третью тренировку почти вровень

Результаты трех команд в субботу утром уложились всего в 0,148 секунды, что обещает интересную борьбу в квалификации Гран При Испании

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ferrari, Red Bull и Mercedes закончили третью тренировку почти вровень
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После многообещающей пятницы финальная тренировка должна была ответить, какого прогресса участники шестого этапа сезона Ф1 добились после анализа данных. По итогам часа, прошедшего в жаркую солнечную погоду, можно сделать вывод: пока никого нельзя назвать однозначным фаворитом, по темпу Ferrari, Red Bull и Mercedes очень близки к друг другу. 

По ходу тренировки квалификационных попыток лучшим, как и дважды до этого, стал Шарль Леклер. Монегаск показал время 1:19.772 (это даже медленнее, чем был в пятницу вечером), выиграв 0,072 у Макса Ферстаппена и 0,148 – у Джорджа Расселла.

Читайте также:

Примечательно, что по ходу сессии Макс жаловался на скверную управляемость машины в медленных поворотах.

Другие пилоты трех ведущих команд также уложились в полсекунды от лучшего времени: Льюис Хэмилтон, несмотря на проблемы с DRS по ходу сессии, опередил Карлоса Сайнса на новом шасси и Серхио Переса. 

Лучшим из остальных стал потерявший в пятницу много времени Ландо Норрис, которому ночью также заменили шасси. В средней группе пелотона борьба тоже обещает быть упорной, так как британец с небольшими отрывами опередил Кевина Магнуссена (Haas), Валттери Боттаса (Alfa Romeo) и Эстебана Окона (Alpine). 

Мик Шумахер, Haas VF-22

Мик Шумахер, Haas VF-22

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Самым серьезным происшествием по ходу сессии стал пожар на машине Мика Шумахера. Из-за перегрева задымились и вспыхнули тормоза правого заднего колеса. Когда немец добрался до боксов, огонь уже набрал значительную силу. В команде Haas подтвердили, что успеют восстановить машину к квалификации, но для этого потребуется заменить коробку передач. 

Еще до этого остановился в гараже Пьер Гасли – за его машиной также вился дымок, и на трассу француз больше не вернулся.

Результаты третьей тренировки Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 23 1'19.772  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 12 1'19.844 0.072
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 16 1'19.920 0.148
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 18 1'20.002 0.230
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 23 1'20.129 0.357
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 19 1'20.260 0.488
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 18 1'20.403 0.631
8 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 21 1'20.646 0.874
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 24 1'20.781 1.009
10 France Эстебан Окон Alpine Renault 18 1'20.882 1.110
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 17 1'20.910 1.138
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 24 1'20.944 1.172
13 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 17 1'20.981 1.209
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 19 1'21.201 1.429
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 22 1'21.449 1.677
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 23 1'21.520 1.748
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 18 1'21.572 1.800
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 18 1'22.419 2.647
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 4 1'25.467 5.695
20 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1    
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Пятница не позволила Mercedes выбрать концепцию машины на будущее
Предыдущая новость

Пятница не позволила Mercedes выбрать концепцию машины на будущее
Следующая новость

Технический брифинг: обновления Ferrari для Барселоны

Технический брифинг: обновления Ferrari для Барселоны
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Сайнс: В этот день все шло не так Гран При Испании
Формула 1

Сайнс: В этот день все шло не так

Ферстаппен назвал причиной разворота порыв ветра Гран При Испании
Формула 1

Ферстаппен назвал причиной разворота порыв ветра

Ферстаппен выиграл в Барселоне после схода Леклера и стал лидером Ф1 Гран При Испании
Формула 1

Ферстаппен выиграл в Барселоне после схода Леклера и стал лидером Ф1

Самое важное:

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен похвалил Расселла за дуэль в Барселоне

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку
Формула 1 Формула 1

Марко о проблемах Макса с DRS: Он слишком много жал на кнопку

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива
Формула 1 Формула 1

Соперники заподозрили Red Bull в переохлаждении топлива

В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера
Формула 1 Формула 1

В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.