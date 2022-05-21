Ferrari, Red Bull и Mercedes закончили третью тренировку почти вровень
Результаты трех команд в субботу утром уложились всего в 0,148 секунды, что обещает интересную борьбу в квалификации Гран При Испании
После многообещающей пятницы финальная тренировка должна была ответить, какого прогресса участники шестого этапа сезона Ф1 добились после анализа данных. По итогам часа, прошедшего в жаркую солнечную погоду, можно сделать вывод: пока никого нельзя назвать однозначным фаворитом, по темпу Ferrari, Red Bull и Mercedes очень близки к друг другу.
По ходу тренировки квалификационных попыток лучшим, как и дважды до этого, стал Шарль Леклер. Монегаск показал время 1:19.772 (это даже медленнее, чем был в пятницу вечером), выиграв 0,072 у Макса Ферстаппена и 0,148 – у Джорджа Расселла.
Примечательно, что по ходу сессии Макс жаловался на скверную управляемость машины в медленных поворотах.
Другие пилоты трех ведущих команд также уложились в полсекунды от лучшего времени: Льюис Хэмилтон, несмотря на проблемы с DRS по ходу сессии, опередил Карлоса Сайнса на новом шасси и Серхио Переса.
Лучшим из остальных стал потерявший в пятницу много времени Ландо Норрис, которому ночью также заменили шасси. В средней группе пелотона борьба тоже обещает быть упорной, так как британец с небольшими отрывами опередил Кевина Магнуссена (Haas), Валттери Боттаса (Alfa Romeo) и Эстебана Окона (Alpine).
Мик Шумахер, Haas VF-22
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Самым серьезным происшествием по ходу сессии стал пожар на машине Мика Шумахера. Из-за перегрева задымились и вспыхнули тормоза правого заднего колеса. Когда немец добрался до боксов, огонь уже набрал значительную силу. В команде Haas подтвердили, что успеют восстановить машину к квалификации, но для этого потребуется заменить коробку передач.
Еще до этого остановился в гараже Пьер Гасли – за его машиной также вился дымок, и на трассу француз больше не вернулся.
Результаты третьей тренировки Гран При Испании
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'19.772
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|12
|1'19.844
|0.072
|3
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|16
|1'19.920
|0.148
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|18
|1'20.002
|0.230
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'20.129
|0.357
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1'20.260
|0.488
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'20.403
|0.631
|8
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|21
|1'20.646
|0.874
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'20.781
|1.009
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|18
|1'20.882
|1.110
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|17
|1'20.910
|1.138
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'20.944
|1.172
|13
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|17
|1'20.981
|1.209
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|19
|1'21.201
|1.429
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|22
|1'21.449
|1.677
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|1'21.520
|1.748
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|18
|1'21.572
|1.800
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|18
|1'22.419
|2.647
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|4
|1'25.467
|5.695
|20
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1
|Полные результаты
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