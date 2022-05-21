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После многообещающей пятницы финальная тренировка должна была ответить, какого прогресса участники шестого этапа сезона Ф1 добились после анализа данных. По итогам часа, прошедшего в жаркую солнечную погоду, можно сделать вывод: пока никого нельзя назвать однозначным фаворитом, по темпу Ferrari, Red Bull и Mercedes очень близки к друг другу.

По ходу тренировки квалификационных попыток лучшим, как и дважды до этого, стал Шарль Леклер. Монегаск показал время 1:19.772 (это даже медленнее, чем был в пятницу вечером), выиграв 0,072 у Макса Ферстаппена и 0,148 – у Джорджа Расселла.

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Примечательно, что по ходу сессии Макс жаловался на скверную управляемость машины в медленных поворотах.

Другие пилоты трех ведущих команд также уложились в полсекунды от лучшего времени: Льюис Хэмилтон, несмотря на проблемы с DRS по ходу сессии, опередил Карлоса Сайнса на новом шасси и Серхио Переса.

Лучшим из остальных стал потерявший в пятницу много времени Ландо Норрис, которому ночью также заменили шасси. В средней группе пелотона борьба тоже обещает быть упорной, так как британец с небольшими отрывами опередил Кевина Магнуссена (Haas), Валттери Боттаса (Alfa Romeo) и Эстебана Окона (Alpine).

Мик Шумахер, Haas VF-22 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Самым серьезным происшествием по ходу сессии стал пожар на машине Мика Шумахера. Из-за перегрева задымились и вспыхнули тормоза правого заднего колеса. Когда немец добрался до боксов, огонь уже набрал значительную силу. В команде Haas подтвердили, что успеют восстановить машину к квалификации, но для этого потребуется заменить коробку передач.

Еще до этого остановился в гараже Пьер Гасли – за его машиной также вился дымок, и на трассу француз больше не вернулся.

Результаты третьей тренировки Гран При Испании