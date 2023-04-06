Ferrari разработала план переделки SF-23 из трех шагов

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На базе Скудерии сейчас горячая пора. После слабого старта сезона команда решилась на коренную переделку своего шасси, которая предусматривает смену концепции понтонов.

Ранее было уже известно, что серьезное обновление решено разбить на несколько стадий, а теперь источники итальянской редакции Motorsport.com сообщили новые подробности этого плана.

Завершить концептуальные переделки, как и прежде, планируется к Гран При Испании, который пройдет в первые дни июня. К слову, тогда же должна выйти на трассу и серьезно измененная Mercedes W14, которая перестанет быть «беспонтонной».

Ferrari решила разделить смену концепции на три важных шага. Они были выбраны, исходя из необходимости произвести достаточное количество деталей, включая запасные – причем для двух машин.

Сейчас в календаре из-за отмены шанхайской гонки возникла почти месячная пауза. Затем последуют сдвоенные этапы в Баку и Майами, недельный перерыв и «триплет» Имолы, Монако и Барселоны.

План Скудерии предусматривает крупные обновления машины в Азербайджане, Италии и Испании – плюс локальные пакеты для двух других Гран При. Если все пойдет удачно, в Майами могут появиться отдельные детали из числа тех, что готовятся к этапу на трассе Энцо и Дино Феррари.

Известны и подробности этого плана. В первую очередь SF-23 получит новый диффузор. К Имоле обновят заднюю подвеску, и только к Барселоне алая машина лишится своих фирменных «круглобоких» понтонов.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari

Команда потратит на это обновление значительные средства – такое решение было принято после того, как инженеры нашли причины, нарушавшие корреляцию данных между расчетами и практикой – и устранили их.

Без этого не было никакого смысла тратить ресурсы на обновления, ведь не было уверенности, что те окажутся эффективными. Теперь у команды есть надежный базис, который помогает и в работе с настройками. В Австралии команда не смогла заработать очков, но получила ответы на некоторые весьма важные вопросы.

О титуле разговора уже нет – тут все под контролем у Red Bull и Макса Ферстаппена. Но возможность переломить ситуацию очень много значит для Скудерии, которая нацелена по ходу сезона стать в Формуле 1 второй силой. И в Маранелло уверены, что им это по силам.

Сейчас у технического штаба есть хорошая возможность изменить неудачное развитие событий и раскрыть реальный потенциал своего шасси. И все нацелены сделать это – поговаривают, что Фредерик Вассер уже намекнул на неприятные кадровые решения в случае новой неудачи. Ведь если не пойти на такие, слабыми окажутся уже собственные позиции француза.

Тем временем за кулисами Ferrari уже начала мощную кадровую кампанию, причем старается привлекать иностранных специалистов. Этому мешает, кроме традиционного нежелания переезжать в Италию, отсутствие в техническом штабе центровой фигуры, которая внушала бы уверенность в успехе на средней и длинной дистанции.

Примечательно, что топ-менеджеры – Джон Элканн и Бенедетто Винья – предпочли на время взять паузу и не делать никаких заявлений. Это явное свидетельство, что они предпочитают переждать шторм и лишний раз не раскачивать лодку.

Между тем, своим чередом идут и работы над силовой установкой по регламенту 2026 года. Поговаривают, что инженеры уже несколько месяцев проводят эксперименты на одноцилиндровой модели, с которой в Ф1 традиционно начинают любые исследования. Это, впрочем, уже совсем другая история.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari