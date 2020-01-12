Ferrari разработала к сезону-2020 более компактную коробку передач

На протяжении последних десятилетий машины Формулы 1 постоянно становятся крупнее – сейчас они едва ли не вдвое превосходят по размерам технику, выходившую на трассы полвека назад.

Эта тенденция обусловлена стремлением конструкторов получать как можно больше прижимной силы, которая прямо зависит от площади поверхности шасси.

Между тем, у большой колесной базы есть явные недостатки – прежде всего, это поведение машины в среднескоростных и медленных поворотах. Именно в этих компонентах Ferrari явно уступала главным соперникам в гонках сезона-2019. Если на быстрых трассах алые машины были вполне конкурентоспособны, то там, где скорости невелики, пилотам Скудерии приходилось куда сложнее.

Именно по этой причине было принято решение уменьшить базу машины 2020 года. Мы уже писали о планах переделать переднюю подвеску и укрупнить «бивни» под носовым обтекателем, которые так помогли прошлой осенью в Сингапуре. Теперь стало известно и о переменах в задней части.

Главные доработки затронут коробку передач. Она сохранил углепластиковый картер, но стала компактнее, что также позитивно скажется на аэродинамической эффективности, поскольку напрямую затронет диффузор. Новый узел будет использовать не только сама Скудерия, но и ее клиенты – Alfa Romeo и Haas.

Точных технических данных, разумеется, нет – однако по слухам новую коробку удалось сделать на 30 мм короче прежней. Примерно таким же получится и сокращение колесной базы. Эти цифры называются в публикации газеты Corriere della Sera. Стоит напомнить, что машина 2018 года, носившая индекс SF71H, была еще компактнее: ее база на 50 мм меньше, чем у SF90.

Такой шаг позволит снизить вес шасси, а также увеличить угол его склонения вперед. Эта концепция, впервые примененная Red Bull, основана на повышении эффективности диффузора за счет увеличения дорожного просвета сзади. Хорошо известно, что в Mercedes являются противниками такого подхода.

Общее направление в работе над новым шасси с внутренним индексом 671 состоит в том, чтобы сделать машину более управляемой на торможениях. Известная проблема SF90 состояла в недостаточной поворачиваемости на входе в повороты, что очень негативно сказывалось на износе шин.

К тому же, стабильный задок очень помог бы Себастьяну Феттелю, исходя из его стиля пилотирования. А меньшая нагрузка позволит и немцу, и Шарлю Леклеру проезжать при необходимости более длинные отрезки в гонках.

При этом решение Маттиа Бинотто избрать в качестве даты презентации 11 февраля очень хорошо вписывается в эту логику. Получив полностью готовое шасси 2020 года практически за неделю до начала тестов, команда сможет использовать его во время съемочного дня или для проведения дополнительного анализа, чтобы понять, работает ли избранная концепция и какие изменения могут потребоваться.