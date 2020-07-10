Ferrari «размягчила» машину в поисках зацепа

Ferrari допустила серьезную ошибку в процессе проектирования своей новой машины. Эта новость активно обсуждалась до и после недавнего Гран При Австрии – а в попытках сделать автомобиль быстрее Скудерия по ходу первой тренировки Гран При Штирии уже испытала новые антикрылья и днище доработанной конфигурации.

Однако, по информации источников Motorsport.com, низкий темп Ferrari на первом Гран При сезона связан не только с конструкцией болида, но и с использованными по ходу гоночного уик-энда настройками. Такой вывод инженеры Скудерии сделали на основании тщательного анализа данных, собранных по ходу Гран При Австрии.

В частности, именно неудачный подбор настроек считается причиной нервного поведения машины Себастьяна Феттеля. Сам немец в четверг вечером рассказал, что по завершении Гран При Австрии команда «изучала проблему, связанную с тормозами и, может быть, также с амортизаторами».

Таким образом, на пятничных тренировках Ferrari запланировала опробовать не только новые аэродинамические элементы, но и новые настройки. В частности, речь идет о смягчении подвески с целью повысить механическое сцепление шин с покрытием в момент начала разгона. Сделать это команда планировала с помощью амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости, которые по характеристикам заметно отличаются от использовавшихся неделю назад.

Были ли в итоге «размягчены» болиды SF1000 перед первой тренировкой – ясности нет. Однако в итоговом протоколе сессии Себастьян Феттель и Шарль Леклер оказались на 10-м и 12-м местах.