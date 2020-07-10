Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Вторая тренировка в процессе . . .
Прямой эфир
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
139 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Ferrari «размягчила» машину в поисках зацепа

Поделились
Комментарии
Ferrari «размягчила» машину в поисках зацепа
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
10 июл. 2020 г., 12:29

Проблемы Скудерии на Гран При Австрии могли быть связаны не только с пробелами в конструкции болида

Ferrari допустила серьезную ошибку в процессе проектирования своей новой машины. Эта новость активно обсуждалась до и после недавнего Гран При Австрии – а в попытках сделать автомобиль быстрее Скудерия по ходу первой тренировки Гран При Штирии уже испытала новые антикрылья и днище доработанной конфигурации.

Однако, по информации источников Motorsport.com, низкий темп Ferrari на первом Гран При сезона связан не только с конструкцией болида, но и с использованными по ходу гоночного уик-энда настройками. Такой вывод инженеры Скудерии сделали на основании тщательного анализа данных, собранных по ходу Гран При Австрии.

В частности, именно неудачный подбор настроек считается причиной нервного поведения машины Себастьяна Феттеля. Сам немец  в четверг вечером рассказал, что по завершении Гран При Австрии команда «изучала проблему, связанную с тормозами и, может быть, также с амортизаторами».

Читайте также:

Таким образом, на пятничных тренировках Ferrari запланировала опробовать не только новые аэродинамические элементы, но и новые настройки. В частности, речь идет о смягчении подвески с целью повысить механическое сцепление шин с покрытием в момент начала разгона. Сделать это команда планировала с помощью амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости, которые по характеристикам заметно отличаются от использовавшихся неделю назад.

Были ли в итоге «размягчены» болиды SF1000 перед первой тренировкой – ясности нет. Однако в итоговом протоколе сессии Себастьян Феттель и Шарль Леклер оказались на 10-м и 12-м местах.

Читайте также:

 

Следующая новость
Норрис потеряет три места на решетке Гран При Штирии

Предыдущая новость

Норрис потеряет три места на решетке Гран При Штирии

Следующая новость

Онлайн. Гран При Штирии. Вторая тренировка

Онлайн. Гран При Штирии. Вторая тренировка

Самое читаемое Сегодня

Онлайн. Гран При Штирии. Вторая тренировка
Формула 1 / Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Вторая тренировка

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило
Формула 1 / Формула 1

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило

Видео: Риккардо разбивает машину на второй тренировке
Формула 1 / Формула 1
19мин

Видео: Риккардо разбивает машину на второй тренировке

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой

«Твердое «нет». Хорнер исключил возвращение Феттеля в Red Bull
Формула 1 / Формула 1

«Твердое «нет». Хорнер исключил возвращение Феттеля в Red Bull

На шлеме Феттеля появилась карта местности
Формула 1 / Формула 1
46мин

На шлеме Феттеля появилась карта местности

Леклер и Боттас между гонками слетали в Монако. А так можно было?
Формула 1 / Формула 1

Леклер и Боттас между гонками слетали в Монако. А так можно было?

Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя
Формула 1 / Формула 1

Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя

Самое важное:

Видео: Риккардо разбивает машину на второй тренировке
Формула 1 / Формула 1
19мин

Видео: Риккардо разбивает машину на второй тренировке

Райкконен отказался встать на колено из-за дискомфорта
Формула 1 / Формула 1
41мин

Райкконен отказался встать на колено из-за дискомфорта

На шлеме Феттеля появилась карта местности
Формула 1 / Формула 1
46мин

На шлеме Феттеля появилась карта местности

Онлайн. Гран При Штирии. Вторая тренировка
Формула 1 / Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Вторая тренировка

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

Самое читаемое

1
Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Вторая тренировка

2
Формула 1

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило

3
Формула 1

Видео: Риккардо разбивает машину на второй тренировке

19мин
4
Формула 1

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой

5
Формула 1

«Твердое «нет». Хорнер исключил возвращение Феттеля в Red Bull

Последние видео

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Самое важное:

Видео: Риккардо разбивает машину на второй тренировке
Формула 1

Видео: Риккардо разбивает машину на второй тренировке

Райкконен отказался встать на колено из-за дискомфорта
Формула 1

Райкконен отказался встать на колено из-за дискомфорта

На шлеме Феттеля появилась карта местности
Формула 1

На шлеме Феттеля появилась карта местности

Онлайн. Гран При Штирии. Вторая тренировка
Формула 1

Онлайн. Гран При Штирии. Вторая тренировка

Ferrari «размягчила» машину в поисках зацепа
Формула 1

Ferrari «размягчила» машину в поисках зацепа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.