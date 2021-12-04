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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Ferrari рассказала о последствиях пятничной аварии Леклера

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Гонщик Ferrari стал автором первого серьезного инцидента на трассе в Саудовской Аравии. Но его машину удалось частично сохранить

Ferrari рассказала о последствиях пятничной аварии Леклера

В пятницу во время заключительных минут второй тренировки в Джидде Шарль Леклер не справился с управлением во входе в 22-й поворот и влетел в стену. К счастью, гонщик не пострадал, чего не сказать о серьезно поврежденной машине.

Разбитая машина Шарля Леклера, Ferrari SF21

Разбитая машина Шарля Леклера, Ferrari SF21

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

После первичной проверки автомобиля Ferrari поспешила уверить, что силовая установка и шасси у SF21 монегаска в порядке. А остальную часть болида возможно починить.

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По словам Леклера, несмотря на этот инцидент, команда успела выполнить запланированную на пятницу программу. Более того, у Ferrari был отличный темп на длинных сериях. Шарль отставал только от двух Mercedes, а его напарник Карлос Сайнс был вторым среди пилотов, которые проводили свои симуляции гоночной дистанции на шинах Soft.

За два Гран При до конца сезона Ferrari располагается на третьем месте в Кубке конструкторов и опережает McLaren на 39,5 очков. «Мы не хотим расслабляться, – сказал Леклер Motorsport.com. – Нам еще есть, чему поучиться, чтобы попробовать улучшить мои результаты завтра. Эта информация косвенно поможет нам в следующем году, так что надо продолжать бороться».

Напомним, что во время квалификации в Монако Леклер тоже повредил болид. В Ferrari уверяли, что они тщательно проверили машину и устранили все поломки. Однако пилот так и не вышел на старт из-за обнаруженных прямо перед гонкой проблем с приводом. 

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