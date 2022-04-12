Ferrari рассказала, когда привезет серьезные обновления

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Прошло уже три этапа нового сезона Формулы 1, и до сих пор ни одна из ведущих команд чемпионата не привезла каких-либо серьезных обновлений – тому виной ограничения бюджетов и логистические трудности. Однако, начиная с уик-энда в Имоле, который пройдет с 22 по 24 апреля, коллективы по идее начнут потихоньку дорабатывать свои автомобили: например, о планах облегчить болид ранее рассказывали еще в Red Bull.

Стоит помнить, что в Италии пройдет первый в 2022 году уик-энд с форматом спринта – и некоторые коллективы считают, что одной часовой тренировки в пятницу перед квалификацией может не хватить для оценки и тщательной настройки каких-либо обновлений. Такого мнения придерживается и Ferrari.

«Думаю, это будет трудный уик-энд в отношении доработки автомобиля и оценки самих обновлений, поскольку в утренней пятничной тренировке нужно сфокусироваться на квалификации, которая пройдет в тот же день, – рассказал глава Скудерии Маттиа Бинотто. – С нашей стороны не будет множества апгрейдов в Имоле, поскольку, опять же, мы не считаем данный этап подходящим для этого. Но мы постараемся смягчить проблемы, которые у нас есть сейчас, – я говорю об эффекте «козления». Так что какими-то доработками и значительными обновлениями мы займемся позже по ходу сезона».