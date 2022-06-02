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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Ferrari раскрыла причину тактических ошибок в Монако

На трассе, где невозможно обгонять, пилоты Скудерии упустили преимущество на пит-стопах. Глава тактического штаба Иньяки Руэда объяснил, как так вышло

Роберто Кинкеро
Автор:
Ferrari раскрыла причину тактических ошибок в Монако
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Если Карлос Сайнс финишировал в княжестве на той же второй позиции, с которой стартовал – да и то потому, в решающий момент ему помешал отстающий на круг Николя Латифи, – то для Шарля Леклера домашний этап стал настоящим бедствием. Да, пилот смог впервые в карьере финишировать в Монако, но после успеха в квалификации даже не попал на подиум. 

О том, что в самый напряженный момент гонки творилось в тактическом штабе Скудерии, рассказал его глава Иньяки Руэда. Он признал, что команда допустила две ошибки, которые и оставили Леклера без призового кубка. 

«Для Карлоса гонка сложилась блестяще, – начал испанец. – Он стартовал вторым и после первой волны пит-стопов (когда Сайнс не стал менять дождевые шины на промежуточные – прим.ред.) вышел в лидеры.

Изначально мы планировали, что он будет повторять действия [Серхио] Переса, но этот план не сработал. В последний момент мы сказали Карлосу оставаться на трассе, а когда, по нашим расчетам, слики стали оптимальными шинами, он первым из группы лидеров поехал за ними.  

Это обеспечило ему определенное преимущество. Но, к сожалению, едва выехав из боксов, он уперся в Латифи, из-за чего потерял три с лишним секунды. Если бы пилот Williams не блокировал его, мы практически уверены, что Карлос стал бы победителем». 

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Иньяки Руэда, глава тактического штаба Ferrari

Фото: Ferrari

Руэда продолжил: «А вот  Шарлем мы допустили две ошибки. Во-первых, было важно не пропустить Переса после его первого пит-стопа. В случае с Карлосом мы поняли, что уже не успеваем ответить. Но у Шарля был большой запас, потому мы сочли, что он легко останется впереди [после собственной остановки].

В начале 18-го круга его преимущество над Пересом [с учетом времени на пит-стоп] составляло более десяти секунд. Мы понимали, что Серхио на промежуточной резине ощутимо быстрее Шарля на дождевой – и следили за ситуацией в режиме реального времени. Мы видели, как запас сократился с десяти секунд примерно до пяти. Потом до четырех. До трех. 

Шарль свернул на пит-лейн, и мы смотрели по нашей системе, с каким преимуществом он вернется на трассу. Она показывала семь секунд, но время быстро таяло. Пять, три… Когда он начал движение после замены колес, разница составляла всего секунду. Мы просто не могли предположить, что за один круг Перес отыграет девять секунд. Именно в этот момент Шарль и проиграл гонку».

Непрогретые шины не позволили Леклеру удержаться впереди, он пропустил Переса, но другой пилот Red Bull и главный соперник монегаска в общем зачете Макс Ферстаппен все равно оставался позади. 

«Вторую ошибку мы также допустили при определении отрыва, – продолжил Руэда. – Нам хотелось перевести обоих пилотов на слики на одном и том же круге. Мы считали, что трасса уже позволяет это, и стремились сохранить Карлосу лидерство в гонке. 

Мы подумали: "Если получится вернуть Шарлю позицию впереди Переса, то у нас все равно будет дубль". На том круге разница между нашими пилотами составляла чуть больше пяти секунд. Наши расчеты показывали, что для двух пит-стопов подряд комфортный запас – это шесть секунд. Потому считали, что пяти с половиной должно хватить. 

Но под конец круга разница сократилась до трех с половиной секунд. В последний момент мы скомандовали Шарлю оставаться на трассе, но он уже свернул к боксам. Из-за этого он потерял две секунды. Именно они и позволили Ферстаппену на следующем круге выйти вперед».

Приглашаем всех поклонников гонок обсудить эту и другие новости в комментариях, которые вновь доступны на Motorsport.com Россия. 

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