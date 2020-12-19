Ferrari раскрыла индекс машины 2021 года и дату презентации

Команды Ф1 решили в целях экономии отказаться от создания новых машин к сезону 2021 года. Однако существующую технику все же можно будет доработать, а специальные жетоны позволят конструкторам переделать какой-то узел, вызывающий проблемы.

Потому нельзя говорить, что весной будущего года на трассе выйдут в точности те же автомобили, что использовались в 2020 году. Так что каждой команде предстоит решать – оставить для шасси прежний индекс, видоизменить его, как обычно делают в случае серьезных доработок, или же перейти на новый.

В Ferrari избрали третий вариант – во многом это решение можно объяснить тем, что с SF1000 в Маранелло связаны не самые приятные воспоминания: чемпионат-2020 стал для команды самым неудачным за 40 лет. Команда финишировала только шестой в Кубке конструкторов.

По ходу традиционной предрождественской встречи с журналистами в Маранелло глава командs Маттиа Бинотто рассказал: «Мы уже выбрали имя для машины на будущий год. Она будет называться SF21.

Это очень простой название, так как будущий мезон станет переходным к 2022 году. Так что пусть будет SF21. Понятно, что из-за заморозки отчасти это будет то же самое шасси, что и в 2020-м».

Он добавил: «Мы проведем презентацию, но организуем ее не так, как всегда (Скудерия традиционно проводит пышную церемонию у себя на базе – прим.ред.). У нас будет первое мероприятие для болельщиков, партнеров и журналистов – с участием команды и гонщиков. Но за ним будет второе – на трассе в Барселоне прямо перед стартом тестов. Именно там мы покажем машину. Эта церемония пройдет иначе».

Главной задачей Ferrari станет решение проблем с мотором, который резко потерял в мощности после соглашений с FIA годичной давности.

По словам Бинотто, результаты, полученные на динамометрическом стенде, дают надежду, что в новом чемпионате команда добьется ощутимого прогресса.

«Могу подтвердить, что мотор показывает хорошие результаты, – объяснил он. – Если говорить об эффективности, то она заметно выросла. Я сравниваю с тем, что было в 2020-м.

Думаю, можно говорить, что мы вновь получим конкурентоспособную силовую установку. Полагаю, что она не будет худшей в пелотоне. Это показывают цифры, полученные на стенде. Но сложно сказать, чем заняты соперники и как далеко они смогли продвинуться вперед».

Глава Скудерии добавил, что конструкторы постарались разобраться с проблемными местами SF1000 – прежде всего высоким лобовым сопротивлением.

«Мы прикладываем максимум усилий, чтобы избавиться от слабых мест машины 2020 года, – сказал Бинотто. – Я в первую очередь имею в виду двигатель, но также в прошедшем сезоне у нас было избыточное лобовое сопротивление. Глядя на новую машину, можно сказать, что с этим мы более или менее разобрались».