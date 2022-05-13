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Формула 1 Новость

Ferrari провела съемочный день в Монце за закрытыми дверями

Шарль Леклер проехал разрешенные правилами 100 км, но команда тщательно побеспокоилась, чтобы его никто не увидел

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Ferrari провела съемочный день в Монце за закрытыми дверями
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Для Скудерии тот съемочный день стал вторым и последним в сезоне 2022 года. Но впервые за все время работы команды в Монце были приняты такие меры безопасности. Все входы в окрестности гоночной трассы были перекрыты и тщательно контролировались. 

Но даже это не помешало нашим фотографам запечатлеть машину – эта кадры еще ждут детального изучения и анализа, так как по ходу 17 кругов, которые можно было проехать, Шарль Леклер испытывал новинки из большого пакета, который команда готовит к Гран При Испании. 

Кроме того, часть времени была потрачена по прямому назначению – для промо-съемок. Первый съемочный день Ferrari провела еще до старта тестов, 22 февраля в Барселоне. Тогда на F1-75 были рекламные наклейки компании Kaspersky, от сотрудничества с которой команда позже отказалась. 

Так как партнерам Скудерии нужны были кадры машины в новой версии ливреи, сессию в Монце посвятили, в том числе, и решению этой задачи.  

Правила Ф1 допускают для каждой команды всего два съемочных дня по ходу сезона, при этом машина может ездить только на специальной демонстрационной резине Pirelli, которая гораздо жестче гоночной и имеет протектор. 

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