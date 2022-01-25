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Формула 1 Новости

Ferrari проведет тесты во Фьорано. В них поучаствует Шварцман

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Во вторник и пятницу за руль сядет Роберт Шварцман, а среду и четверг между собой поделят Шарль Леклер и Карлос Сайнс

Ferrari проведет тесты во Фьорано. В них поучаствует Шварцман
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С 25 по 28 февраля Ferrari проведет четырехдневные тесты во Фьорано. За руль прошлогодней машины SF21 сядут оба боевых гонщика команды – Карлос Сайнс и Шарль Леклер – и тест-пилот Скудерии Роберт Шварцман. Россиянин выйдет на трассу 25 и 28 февраля, Леклер отработает 26 числа, а Сайнс – 27 февраля.

Тесты нужны, чтобы полностью подготовить пилотов и весь персонал коллектива к грядущему сезону Ф1. Напомним, что презентация нового автомобиля Ferrari состоится 17 февраля.

Ожидается, что 22 февраля – за день до начала официальных предсезонных тестов – Скудерия выведет свою машину 2022 года на трассу для первой обкатки во время съемочного дня. Ранее сообщалось, что Red Bull тоже нацелена провести мини-заезд до первой части тестов.

В рамках съемочного дня в сумме можно проехать не более 100 километров. Более того, для этого мини-заезда Pirelli выдает командам специально подготовленные шины.

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