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Ferrari проведет съемочный день во Фьорано

Карлос Сайнс использует во вторник отведенные правилами 100 километров дистанции для проверки новинок, подготовленных командой к Гран При Австрии

Франко Нуньес
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

В предстоящий уик-энд Формула 1 проведет этап на «Ред Булл Ринге», но его спринтерский формат не оставит командам времени на серьезную работу с обновлениями. Именно поэтому Скудерия решила провести тесты в формате съемочного дня, чтобы заранее собрать информацию о работе своих новинок, которые привезет в Шпильберг. 

Регламент Ф1 дает командам право провести два таких съемочных дня за сезон, при этом разрешено использовать лишь особо жесткие шины со специальным протектором, а дистанция ограничена 100 километрами. Но так как любые другие тесты по ходу чемпионата под запретом, даже такая возможность считается весьма ценной.  

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Ferrari 499P на трассе во Фьорано перед стартом тестов

Фото: Давиде Кавацца

Известно, что Карлос Сайнс будет управлять машиной в той конфигурации с уровнем прижима ниже среднего, что будет использоваться на предстоящем Гран При, а доработки направлены прежде всего на снижение вертикальной раскачки, которая проявилась в Канаде. 

Также необходимо проверить новые настройки гибридной системы, призванные добавить машине скорости в конце прямых. Команде важно убедиться, что позитивная динамика, которая была очевидной в Монреале, подтвердится и на других трассах. 

Примечательно, что как минимум часть вторника Ferrari действительно посвятит съемкам в коммерческих целях. Вместе с SF-23 во Фьорано будет ездить гиперкар 499P, недавно одержавший победу в «24 часах Ле-Мана». Любопытно, что его привезли на трассу раньше машины Ф1, как можно видеть на нашем фото. 

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