Ferrari проведет съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс использует во вторник отведенные правилами 100 километров дистанции для проверки новинок, подготовленных командой к Гран При Австрии
В предстоящий уик-энд Формула 1 проведет этап на «Ред Булл Ринге», но его спринтерский формат не оставит командам времени на серьезную работу с обновлениями. Именно поэтому Скудерия решила провести тесты в формате съемочного дня, чтобы заранее собрать информацию о работе своих новинок, которые привезет в Шпильберг.
Регламент Ф1 дает командам право провести два таких съемочных дня за сезон, при этом разрешено использовать лишь особо жесткие шины со специальным протектором, а дистанция ограничена 100 километрами. Но так как любые другие тесты по ходу чемпионата под запретом, даже такая возможность считается весьма ценной.
Ferrari 499P на трассе во Фьорано перед стартом тестов
Фото: Давиде Кавацца
Известно, что Карлос Сайнс будет управлять машиной в той конфигурации с уровнем прижима ниже среднего, что будет использоваться на предстоящем Гран При, а доработки направлены прежде всего на снижение вертикальной раскачки, которая проявилась в Канаде.
Также необходимо проверить новые настройки гибридной системы, призванные добавить машине скорости в конце прямых. Команде важно убедиться, что позитивная динамика, которая была очевидной в Монреале, подтвердится и на других трассах.
Примечательно, что как минимум часть вторника Ferrari действительно посвятит съемкам в коммерческих целях. Вместе с SF-23 во Фьорано будет ездить гиперкар 499P, недавно одержавший победу в «24 часах Ле-Мана». Любопытно, что его привезли на трассу раньше машины Ф1, как можно видеть на нашем фото.
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