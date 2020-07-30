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Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

Ferrari проведет съемочный день в Сильверстоуне между двумя Гран При

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Ferrari проведет съемочный день в Сильверстоуне между двумя Гран При
Автор:
30 июл. 2020 г., 08:30

В среду между этапами Скудерия запланировала тесты в формате съемочного дня

Команды Формулы 1 уже съехались в Сильверстоун, где в ближайшие уик-энды их ждут Гран При Великобритании и Юбилейный Гран При. Как стало известно Motorsport.com, команда Ferrari не просто останется в паузе между этими гонками на британской земле, но и проведет 5 августа тесты в формате съемочного дня. 

Правила Ф1 дают каждой команде такую возможность дважды в год. При этом дистанция не может превышать 100 километров, а на машине должна быть установлена специальная резина, которая гораздо жестче используемой в Гран При.

Для Скудерии это будет уже второй съемочный день в этом году. Любопытно, что в среду накануне очередного этапа на автодроме точно будут присутствовать представители других команд, так что Ferrari не сможет обеспечить приватность своей работы. 

После слабого старта сезона команда запланировала радикальное обновление своей машины, главным элементом которого должен стать перенос радиаторов из верхней части подкапотного пространства в понтоны. Если эта идея будет опробована на предстоящих тестах, изменения в обводах SF1000 наверняка не ускользнут от внимания соперников. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун
Команды Ferrari В Магазин
Автор Роберто Кинкеро

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