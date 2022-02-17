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Формула 1 / Презентация Ferrari Новости

Ferrari проведет обкатку новой машины во Фьорано

Представленная в четверг модель F1-75 уже в пятницу преодолеет свои первые тестовые километры по гоночной трассе

Ferrari проведет обкатку новой машины во Фьорано
Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
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Ferrari показала свой автомобиль 2022 года 17 февраля – внешне его обводы и красно-черная ливрея очень понравились болельщикам. 

На пресс-конференции глава команды Маттиа Бинотто рассказал, что уже на следующий день машина будет использована в рамках «демонстрационного шоу» во Фьорано. 

«Подобное разрешено правилами, – пояснил Бинотто, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Дистанция не должна превышать 15 км, а проходить такие заезды должны не на гоночной трассе. Это обычная демонстрация. Она состоится завтра.   

Потом мы отправимся в Барселону, где приступим к работе на день раньше всех остальных, 22 февраля. Мы проедем 100 км в рамках съемочного дня. 

Так что для нас зимние тесты для нас будут состоять из демонстрации, обкатки, а затем всех общих сессий».

Хитрость этого плана в том, что понятие «гоночная трасса» в данном случае трактуется своеобразно – оно подразумевает трассы, имеющие лицензию для проведения заездов Ф1. На тестовом полигоне во Фьорано есть конфигурации, у которых такой лицензии нет. Потому формально на них можно проводить «демонстрационные шоу».

Прежде Скудерия уже использовала эту процедуру, когда в 2020 году Шарль Леклер проехал на машине SF1000 прямо по улицам Маранелло. 

После Барселоны Формула 1 проведет тестовую сессию в Бахрейне 10-12 марта. Регулярный сезон стартует на этой же трассе 18 марта. 

Маттиа Бинотто, глава Ferrari, с Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером

Маттиа Бинотто, глава Ferrari, с Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером

Фото: Ferrari

По словам Бинотто, сейчас его команде важно собрать как можно больше информации о новой машине, а уже в самое ближайшее время можно ожидать ее обновлений. 

«В самом начале действия новых правил можно быстро отыгрывать время круга, – объяснил он. – Сейчас мы изучаем машину и исследуем ее возможности. 

Я ожидаю, что на это может уйти несколько гонок. Уверен, что на первых тестах мы и близко не сможем использовать весь ее потенциал. Но с самого начала нам важно расширять возможности, которыми мы располагаем.

У нас уже есть определенные доработки. Они не слишком серьезные, так как, скажу вновь, это только начало. Нам нужно планировать, разбираться и постепенно раскрывать потенциал машины».

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