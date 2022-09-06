Ferrari проведет Гран При Италии в желтой униформе
Команда решила изменить фирменные цвета в ознаменование 75-летия бренда
В эти выходные Формула 1 приедет в пригород Милана, где проведет уик-энд на культовой трассе «Монца». Для десятков тысяч тифози это культовое и самое главное событие всего сезона, а на трибунах здесь доминирует алый цвет.
Впрочем, в этом году к нему, возможно, добавится желтый. Во всяком случае, сама команда объявила, что будет использовать именно его.
Сам Энцо Феррари, когда в 1947 году основал собственную компанию, избрал ее логотипом вставшего на дыбы жеребца на желтом фоне. Этот цвет он позаимствовал у герба Модены, своего родного города.
В этом году Ferrari отмечает свое 75-летие, потому и решено было использовать специальную униформу – к слову, желтый и прежде встречался в экипировке сотрудников команды (на фото внизу).
Пока нет подтверждения, затронет ли обновление ливрею гоночных машин и комбинезоны пилотов – или же ограничится только футболками.
Ален Прост, Ferrari, с конструктором Жаном-Клодом Мижо, 1991 год
Фото: Эрколе Коломбо
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