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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Ferrari проведет Гран При Италии в желтой униформе

Команда решила изменить фирменные цвета в ознаменование 75-летия бренда

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Ferrari проведет Гран При Италии в желтой униформе
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В эти выходные Формула 1 приедет в пригород Милана, где проведет уик-энд на культовой трассе «Монца». Для десятков тысяч тифози это культовое и самое главное событие всего сезона, а на трибунах здесь доминирует алый цвет. 

Впрочем, в этом году к нему, возможно, добавится желтый. Во всяком случае, сама команда объявила, что будет использовать именно его.

Сам Энцо Феррари, когда в 1947 году основал собственную компанию, избрал ее логотипом вставшего на дыбы жеребца на желтом фоне. Этот цвет он позаимствовал у герба Модены, своего родного города. 

В этом году Ferrari отмечает свое 75-летие, потому и решено было использовать специальную униформу – к слову, желтый и прежде встречался в экипировке сотрудников команды (на фото внизу). 

Пока нет подтверждения, затронет ли обновление ливрею гоночных машин и комбинезоны пилотов – или же ограничится только футболками. 

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Фото: Эрколе Коломбо

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Ferrari решила использовать в Монце особый режим мотора
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