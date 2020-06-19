Ferrari проведет 23 июня тесты в Муджелло

На этой неделе стало известно, что Формула 1 практически согласовала вопрос о проведении 11-13 сентября второго Гран При в Италии – он должен пройти на трассе в Муджелло. А сегодня источники Motorsport.com сообщили, что Ferrari уже вызвала обоих своих пилотов для испытательных заездов в ближайший вторник за рулем SF71H на тосканском автодроме.

Сама идея таких тестов обсуждалась и прежде, но в команде склонялись к мысли, что наилучшим местом для них станет трасса «Фьорано» поблизости от базы Скудерии.

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Скоростная конфигурация и перепад высот во Фьорано будет полезен для подготовки к гонкам в Шпильберге, которые откроют новый сезон Ф1 в начале июля. Однако возможность собрать больше данных про автодром, где никогда не проходили Гран При, в итоге перевесила – и в команде выбрали «Муджелло».

Помимо того, что предстоящие тесты усилят позиции Ferrari в гонке, которая станет для нее 1000-й в чемпионатах Ф1, их также можно будет провести вдали от посторонних глаз. Болельщики давно нашли места, откуда можно наблюдать за заездами во Фьорано, тогда как в Муджелло у любопытных куда меньше возможностей.

Планы команды стали еще одним подтверждением того, что Италия действительно получит в сезоне-2020 не один, а два Гран При, причем на разных трассах.