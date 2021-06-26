Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: доработки днища Ferrari SF21
В тренировках Гран При Штирии Шарль Леклер опробовал решение, которое является частью финального пакета обновлений машины в этом сезоне
В пятницу на SF21 монегаска можно было заметить новый элемент в задней части днища. При детальном изучении выяснилось, что это три одинаковые Г-образные детали, предназначенные для работы с воздушными потоками в области перед задними колесами. Они имеют изгиб наружу, потому позволяют направить воздух в сторону от колеса.
Первоначально команда готовила эту новинку в рамках финального пакета, который появится в Сильверстоуне. Однако в этом случае удалось опередить график.
Dettaglio del fondo della Ferrari SF21 di Charles Leclerc con i tre deviatori di flusso aggiunti
Photo by: Uncredited
Dettaglio del fondo standard della Ferrari SF21 di Carlos Sainz
Photo by: Uncredited
В Шпильберге у Скудерии был всего один комплект новых деталей – для изучения его работы машину дооснастили несколькими крохотными трубочками Пито, которые позволяют изменять давление струи воздуха.
Примечательно, что подобные инструменты, как и матрицы с датчиками Киля, уже почти не увидишь на тренировках Гран При. Это верный знак, что в командах практически завершили работы над модернизацией нынешних шасси и перенаправили ресурсы на подготовку к 2022 году.
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