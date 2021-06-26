Технический брифинг: доработки днища Ferrari SF21

В пятницу на SF21 монегаска можно было заметить новый элемент в задней части днища. При детальном изучении выяснилось, что это три одинаковые Г-образные детали, предназначенные для работы с воздушными потоками в области перед задними колесами. Они имеют изгиб наружу, потому позволяют направить воздух в сторону от колеса.

Первоначально команда готовила эту новинку в рамках финального пакета, который появится в Сильверстоуне. Однако в этом случае удалось опередить график.

Dettaglio del fondo della Ferrari SF21 di Charles Leclerc con i tre deviatori di flusso aggiunti Photo by: Uncredited Dettaglio del fondo standard della Ferrari SF21 di Carlos Sainz Photo by: Uncredited

В Шпильберге у Скудерии был всего один комплект новых деталей – для изучения его работы машину дооснастили несколькими крохотными трубочками Пито, которые позволяют изменять давление струи воздуха.

Примечательно, что подобные инструменты, как и матрицы с датчиками Киля, уже почти не увидишь на тренировках Гран При. Это верный знак, что в командах практически завершили работы над модернизацией нынешних шасси и перенаправили ресурсы на подготовку к 2022 году.