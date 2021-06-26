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Технический брифинг: доработки днища Ferrari SF21

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

В тренировках Гран При Штирии Шарль Леклер опробовал решение, которое является частью финального пакета обновлений машины в этом сезоне

Технический брифинг: доработки днища Ferrari SF21

В пятницу на SF21 монегаска можно было заметить новый элемент в задней части днища. При детальном изучении выяснилось, что это три одинаковые Г-образные детали, предназначенные для работы с воздушными потоками в области перед задними колесами. Они имеют изгиб наружу, потому позволяют направить воздух в сторону от колеса. 

Первоначально команда готовила эту новинку в рамках финального пакета, который появится в Сильверстоуне. Однако в этом случае удалось опередить график. 

Dettaglio del fondo della Ferrari SF21 di Charles Leclerc con i tre deviatori di flusso aggiunti

Dettaglio del fondo della Ferrari SF21 di Charles Leclerc con i tre deviatori di flusso aggiunti

Photo by: Uncredited

Dettaglio del fondo standard della Ferrari SF21 di Carlos Sainz

Dettaglio del fondo standard della Ferrari SF21 di Carlos Sainz

Photo by: Uncredited

В Шпильберге у Скудерии был всего один комплект новых деталей – для изучения его работы машину дооснастили несколькими крохотными трубочками Пито, которые позволяют изменять давление струи воздуха. 

Примечательно, что подобные инструменты, как и матрицы с датчиками Киля, уже почти не увидишь на тренировках Гран При. Это верный знак, что в командах практически завершили работы над модернизацией нынешних шасси и перенаправили ресурсы на подготовку к 2022 году. 

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