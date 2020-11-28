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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Самое интересное

Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне

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Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне
Автор:
, редактор

Выбираем худших и лучших по итогам субботы в Сахире

Герои

Алекс Элбон

Да, Алекс опять проиграл Ферстаппену, и даже побольше привычной половины секунды. Однако таец сделал более важную для своей карьеры вещь: опередил всех середняков. По последним этапам кажется, что Элбон ведет не только заочную, но и очную дуэль с Чеко Пересом за место в команде. И по крайней мере сегодня он ее выиграл.

Еще важнее то, что Алексу удалось забронировать место на втором ряду во второй раз подряд. Так он показывает команде, что готов стабильно расправляться с середняками. Пусть и самыми минимальными отрывами, это все равно важно. Особенно после вчерашней аварии.

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Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Серхио Перес

Мексиканец в очередной раз стал лучшим среди тех, у кого примерно равные машины. Пожалуй, 48 тысячных отставания от Элбона слегка омрачили Чеко сессию, но десятая отрыва от обеих Renault должна сгладить ситуацию.

Поразительно, но став почти безработным Перес вышел на лучшую форму в карьере и стал напоминать того почти-топ-пилота, которым его давно называли. Что ж так поздно-то, а?

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Серхио Перес, Racing Point RP20

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Антонио Джовинацци

Да, победителем турнира неудачников сегодня опять стал Джордж Расселл, но к этому мы уже привыкли. А вот седьмая в сезоне победа Джовинацци во внутренней дуэли с Райкконеном – дело куда более примечательное. 

В последнее время Кими набрал ход и трижды подряд побил напарника. Но сегодня Антонио привез ветерану аж три десятые и совсем чуть-чуть не дотянул до выхода в Q3. Может, итальянец и оправдает решение оставить его в Ф1 на третий год?

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Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Неудачники

Ferrari 

«Как потерять очки и заставить своих пилотов тебя ненавидеть» – такую книгу могли бы накатать гоночные инженеры Ferrari по итогам этого сезона. Или прошлого, например. 

Сегодня Скудерия смотрелась не медленнее, например, AlphaTauri и явно претендовала на выход в Q3. Но когда второй сегмент был прерван поломкой Сайнса, боссы команды решили оставить гонщиков в боксах подольше и выпустить лишь на одну попытку. А когда у Ferrari что получалось с первой попытки? То-то и оно.

Судя по словам Феттеля, пилоты просто не смогли прогреть шины на стремительно остывающей трассе.

Шестой ряд стартового поля в обычных условиях дал бы Феттелю и Леклеру хотя бы тактический простор. Вот только в Q3 все и так прошли на шинах Medium. Так что фиаско – полное.

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Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Лэнс Стролл

Канадец провел вторую удивительную квалификацию подряд. Сначала он, единственный из всех, по каким-то причинам выехал на первый сегмент на резине Medium. Потом, оказавшись в зоне вылета, переобулся в Soft и выдал второе время. Вылета от него ждать или очередного первого ряда? Оказалось, что первого.

В Q2 Стролл пошел по пути Ferrari и, понятное дело, потерпел неудачу. Крайне странно, учитывая, что Перес выбрал другую тактику и преуспел. 

После финиша сегмента Лэнс сказал по радио о недопонимании и предложил команде обсудить все позже. Будет тяжелый домашний разговор?

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Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren

Кажется, парням из Уокинга не нравится темнота в Бахрейне. Иначе трудно объяснить то, что вчера и сегодня в утренних сессиях они были намного лучше, чем в вечерних. То ли шины прогреть на остывающей трассе не получается, то ли что. 

Так или иначе, сегодня McLaren нанесла по себе серьезный удар в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. Сначала во втором сегменте сломался Сайнс, что еще можно списать на неудачу. Но то, что Норрис в итоге оказался лишь девятым – результат близкий к провалу. Ведь впереди завтра будут стартовать и Racing Point, и Renault, и даже AlphaTauri.

Ландо Норрис, McLaren

Ландо Норрис, McLaren

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Серхио Перес , Антонио Джовинацци , Лэнс Стролл , Александр Элбон
Команды McLaren , Ferrari
Автор Иван Матушкин

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