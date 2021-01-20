Ferrari прослушала все радиопереговоры Сайнса перед наймом

C 2021 года за Ferrari будет выступать Карлос Сайнс. Скудерия наняла его вместо Себастьяна Феттеля, подписав с испанцем двухлетний контракт. Сообщалось, что переговоры с Сайнсом Ferrari начала еще в конце 2019 года.

Глава команды Маттиа Бинотто объяснил, что в Маранелло очень тщательно подошли к выбору новичка и даже прослушали все доступные разговоры Карлоса с прежними командами.

«Прежде чем сделать ему предложение, мы прослушали все его радиопереговоры, просто чтобы понять, как он делится информацией, – сказал Бинотто в подкасте Beyond the Grid. – То, как он разговаривает, многое говорит о его подходе к работе.

Он трудоголик, очень методичный и твердый. Это те качества, которые были для нас важны».

Бинотто также рассказал, какие сильные стороны Сайнса нашли в Ferrari:

«В гонках Сайнс стабилен. Он быстро едет, обороняется, атакует, но при этом довозит машину до финиша. Так что он подходящий пилот для борьбы в Кубке конструкторов.

Проанализировав его скорость, мы поняли, что он очень быстр. Это было видно и в прошлом сезоне на фоне Ландо Норриса, который уже показал свою скорость. В 2020-м Сайнс прибавил в квалификациях и остался так же быстр в гонках. Он много работает и к тому же молод, так что у него много времени на развитие. Его карьера далека от окончания».