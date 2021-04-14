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Формула 1 / Новость

Ferrari продолжит дорабатывать болид-2021 до июня

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, редактор

Скудерия будет обновлять нынешнюю машину почти до середины сезона

Ferrari продолжит дорабатывать болид-2021 до июня

После первого Гран При сезона-2021 босс Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что команде за зиму удалось добиться прогресса со всеми компонентами машины. При этом, Скудерия не намерена бросать доработку болида SF21.

На ближайшем этапе в Имоле Ferrari использует только небольшие аэродинамические изменения в соответствие с характеристиками трассы. Однако уже на третьем Гран При сезона в Португалии могут быть использованы новые детали. В частности, сообщалось о работе Скудерии над Z-образным днищем, как у Mercedes, и диффузором, как у McLaren. 

По данным Auto Motor und Sport, работу над нынешней машиной в Маранелло намерены продолжать еще два месяца, и только в июне команда полностью переключится на разработку болида-2022.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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