Коронавирус и гонки
Ferrari продлила отпуск и продолжит сама платить работникам
Пауза в работе Скудерии составит минимум 47 дней. Итальянская команда выйдет с каникул не раньше 4 мая
Команда Формулы 1 Ferrari продлила время закрытия своей базы. Ранее Скудерия планировала вернуться к полноценной работе 14 апреля, но теперь, в соответствие с решением правительства Италии, база будет закрыта как минимум до 3 мая.
При этом в отличие от многих британских команд Ferrari не отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. По возможности персонал продолжает работать удаленно. А те, кто не может так исполнять обязанности, все равно остаются на содержании у команды.
В то же время Ferrari начала подготовку к возобновлению работы. Компания разрабатывает комплекс специальных мер, призванных обеспечить здоровье сотрудников. В число этих мер входит добровольная проверка работников на коронавирус, а также соблюдение особых мер предосторожности на производстве.
Ferrari одной из первых в Формуле 1 ушла в отпуск. Это произошло 17 марта. Сейчас команда уже второй раз откладывает возобновление работ.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин
Ferrari продлила отпуск и продолжит сама платить работникам
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