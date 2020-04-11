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Формула 1 / Новость

Ferrari продлила отпуск и продолжит сама платить работникам

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Ferrari продлила отпуск и продолжит сама платить работникам
Автор:
, редактор
Соавтор: Франко Нуньес
11 апр. 2020 г., 15:35

Пауза в работе Скудерии составит минимум 47 дней. Итальянская команда выйдет с каникул не раньше 4 мая

Команда Формулы 1 Ferrari продлила время закрытия своей базы. Ранее Скудерия планировала вернуться к полноценной работе 14 апреля, но теперь, в соответствие с решением правительства Италии, база будет закрыта как минимум до 3 мая. 

При этом в отличие от многих британских команд Ferrari не отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. По возможности персонал продолжает работать удаленно. А те, кто не может так исполнять обязанности, все равно остаются на содержании у команды.

В то же время Ferrari начала подготовку к возобновлению работы. Компания разрабатывает комплекс специальных мер, призванных обеспечить здоровье сотрудников. В число этих мер входит добровольная проверка работников на коронавирус, а также соблюдение особых мер предосторожности на производстве.

Ferrari одной из первых в Формуле 1 ушла в отпуск. Это произошло 17 марта. Сейчас команда уже второй раз откладывает возобновление работ.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Иван Матушкин

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