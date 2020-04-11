Ferrari продлила отпуск и продолжит сама платить работникам

Команда Формулы 1 Ferrari продлила время закрытия своей базы. Ранее Скудерия планировала вернуться к полноценной работе 14 апреля, но теперь, в соответствие с решением правительства Италии, база будет закрыта как минимум до 3 мая.

При этом в отличие от многих британских команд Ferrari не отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. По возможности персонал продолжает работать удаленно. А те, кто не может так исполнять обязанности, все равно остаются на содержании у команды.

В то же время Ferrari начала подготовку к возобновлению работы. Компания разрабатывает комплекс специальных мер, призванных обеспечить здоровье сотрудников. В число этих мер входит добровольная проверка работников на коронавирус, а также соблюдение особых мер предосторожности на производстве.

Ferrari одной из первых в Формуле 1 ушла в отпуск. Это произошло 17 марта. Сейчас команда уже второй раз откладывает возобновление работ.