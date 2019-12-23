Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года
Итальянская команда подтвердила новую сделку, о которой ранее сообщили СМИ.
Новый контракт пилота из Монако со Скудерией рассчитан на пять лет. Его прежнее соглашение было подписано еще во времена работы Леклера с академией пилотов Ferrari и истекало в конце 2022 года.
Ранее сообщалось, что новый контракт принесет Леклеру троекратное повышение зарплаты и теперь монегаск будет зарабатывать 9 млн евро в год. Официально это информация не подтверждена.
«Я очень рад выступать за Ferrari, – цитирует Леклера пресс-релиз команды. – Прошлый год с выступлением за самую именитую команду Формулы 1 был для меня воплощением мечты. Не могу дождаться более глубоких отношений с командой, после захватывающего сезона-2019. Хочу увидеть, что принесет нам будущее, и с нетерпением жду следующий сезон».
В 2019 году Леклер дебютировал за Ferrari и завоевал семь поулов, став по этому показателю лучшим в чемпионате. Монегаск также одержал две победы и опередил своего напарника Себастьяна Феттеля в чемпионате, заняв четвертую позицию.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года
Формула 1 Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты