«Ferrari проанализирует Феттеля». Масса увидел у Себастьяна шанс остаться в Маранелло
Экс-гонщик Формулы 1 оценил положение двух пилотов Скудерии.
В сезоне-2019 Шарль Леклер дебютировал за Ferrari, но сразу же обошел своего напарника Себастьяна Феттеля в чемпионате и в конце года подписал новый пятилетний контракт. Бывший пилот Скудерии Фелипе Масса считает, что команда точно сделает ставку на Леклера, но еще может оставить Феттеля в команде и после 2020 года, когда истечет его нынешний договор.
«Новый сезон покажет, какое направление Ferrari возьмет на будущее, – сказал Масса. – Шарль уже доказал, что он будущее Ferrari, у него пятилетний контракт. Что до Себастьяна, то команда будет анализировать его в этом сезоне, и тогда уже решит, оставлять на следующий год или нет. Надо дождаться начала сезона, тогда станет понятно, какая ситуация сложится на ближайшие годы».
Отметим, что контракт на 2021 год и далее в топ-командах есть только у Леклера и Макса Ферстаппена из Red Bull. Льюис Хэмилтон пока ведет переговоры с Mercedes, а сам Феттель еще не заявлял о дальнейших планах. В прошлом году ходили слухи, что четырехкратный чемпион мира может завершить карьеру.
Дополнительная информация: Федерико Фатурос
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фелипе Масса В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Ferrari проанализирует Феттеля». Масса увидел у Себастьяна шанс остаться в Маранелло
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