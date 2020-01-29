«Ferrari проанализирует Феттеля». Масса увидел у Себастьяна шанс остаться в Маранелло

В сезоне-2019 Шарль Леклер дебютировал за Ferrari, но сразу же обошел своего напарника Себастьяна Феттеля в чемпионате и в конце года подписал новый пятилетний контракт. Бывший пилот Скудерии Фелипе Масса считает, что команда точно сделает ставку на Леклера, но еще может оставить Феттеля в команде и после 2020 года, когда истечет его нынешний договор.

«Новый сезон покажет, какое направление Ferrari возьмет на будущее, – сказал Масса. – Шарль уже доказал, что он будущее Ferrari, у него пятилетний контракт. Что до Себастьяна, то команда будет анализировать его в этом сезоне, и тогда уже решит, оставлять на следующий год или нет. Надо дождаться начала сезона, тогда станет понятно, какая ситуация сложится на ближайшие годы».

Отметим, что контракт на 2021 год и далее в топ-командах есть только у Леклера и Макса Ферстаппена из Red Bull. Льюис Хэмилтон пока ведет переговоры с Mercedes, а сам Феттель еще не заявлял о дальнейших планах. В прошлом году ходили слухи, что четырехкратный чемпион мира может завершить карьеру.

Дополнительная информация: Федерико Фатурос