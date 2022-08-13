Ferrari признала: В начале сезона машина не подходила Сайнсу

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Карлос Сайнс пришел в Маранелло перед стартом прошлого сезона Ф1, заменив четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Испанец смог быстро адаптироваться на новом месте и по итогам года оказался в таблице выше своего напарника Шарля Леклера.

Однако коренная смена регламента сыграла против Карлоса – и тот на какое-то время отошел глубоко в тень партнера по команде. Лишь к лету Сайнс стал понемногу подбираться к Леклеру, а в Сильверстоуне завоевал первый в карьере поул и одержал первую победу.

Сейчас Шарль по-прежнему впереди в таблице, но разница между гонщиками невелика – всего 22 очка. Как признались в команде, Сайнсу пришлось всерьез постараться, чтобы справиться с весенними проблемами.

«Справедливо будет сказать, что Карлос очень сильно провел недавние гонки в Британии, Австрии и Франции, – рассказал гоночных директор Скудерии Лоран Мекис. – Мы очень довольны тем, что он делает.

Правда, за исключением Сильверстоуна итоговый результат не показал его реальную форму, так как нам пришлось разбираться со всевозможными сложностями.

Но совершенно ясно, что по сравнению со стартом сезона Карлос добился серьезного прогресса.

Не стану скрывать: в начале чемпионата дела у Карлоса шли не лучшим образом. Так что нам пришлось плотно поработать с ним и всей бригадой в Маранелло. Это позволило дать ему ту машину, за рулем которой ему стало комфортно. Такие вещи, помимо прочего, требуют времени».

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75 Фото: Foto Colombo Images

Мекис продолжил: «Есть ощущение, что картина постепенно меняется в лучшую сторону, и для всей команды это отличный знак: наш рабочий метод показал свою эффективность. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе».

На вопрос о том, видит ли он испанца в роли потенциального лидера команды, гоночный директор ответил: «Думаю, дело не в том, чтобы сделать кого-то лидером. Для нас важно, что за команду выступают два очень хороших пилота.

Мы стремимся улучшить позиции в чемпионате, дав им хорошую машину. Все, что нам важно – чтобы они были настолько быстры, насколько возможно».

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