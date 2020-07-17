В 2020 году скорость автомобилей Ferrari серьезно уменьшилась по сравнению с конкурентами. Если команды, использующие другие моторы, смогли ускорить свои машины, то Ferrari и все ее клиенты замедлились. В среднем болиды с итальянскими моторами начали проезжать круги на секунду хуже, чем в прошлом году.

Руководство Ferrari все время объясняло падение темпа изменением подхода к аэродинамике. В частности, Маттиа Бинотто говорил, что команда решила принести в жертву максимальную скорость ради большей скорости в поворотах. Такова была официальная версия, которую Скудерия озвучивала, начиная с зимних тестов.

В то же время сезон-2020 стал для Ferrari первым, когда она не смогла использовать технологии моторов 2019 года. После завершения прошлого сезона Международная автомобильная федерация внесла уточнения в регламент, чтобы предотвратить чрезмерный расход топлива. FIA предписала всем командам установить в машинах дополнительный датчик, который следит за расходом горючего.

Снижение скорости Ferrari произошло одновременно с появлением датчика и ужесточением правил в отношении расхода топлива.

На протяжении всего прошлого года соперники подозревали Скудерию в использовании нелегального мотора. По версии конкурентов итальянской команды, Ferrari каким-то образом могла тратить больше топлива, чем разрешено правилами, а FIA не смогла это доказать. Из-за этого Скудерия могла получить преимущество над остальными участниками.

Сотрудники Ferrari работают над болидом SF1000 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ferrari никогда не признавала, что делала что-то, расходящееся с регламентом. В то же время команда не подтверждала связь между падением собственной формы с техническими директивами FIA. Перед началом Гран При Венгрии руководитель гоночного коллектива Маттиа Бинотто впервые заявил: результаты Скудерии и впрямь ухудшились после того, как FIA уточнила технический регламент.

«Правила сложны, – сказал Бинотто. – В регламенте все еще остаются зоны, которые необходимо прояснить. Это непрерывный процесс, который происходил раньше и никуда не денется в будущем.

С прошлого года FIA выпустила множество технических директив, которые частично проясняют правила в тех или иных областях. Нам пришлось адаптироваться к этим директивам.

Сравните с тем, что об этом говорил Бинотто полгода назад: Директива FIA снизила скорость Ferrari? Бинотто ее даже не читал

Полагаю, так произошло не только с Ferrari. Если вы посмотрите на отдачу моторов в этом году, то увидите, что другим производителям также пришлось адаптироваться к изменениям. Нам в Ferrari потребовалось пройти эту адаптацию – и в результате мы потеряли тот темп, что у нас был».

Статистика не подтверждает позицию Бинотто о том, что директивы FIA негативно сказались на всех производителях моторов. Прямое сопоставление времен на круге в Австрии 2020 года с Гран При Австрии-2019 показало: у тех, кто использует силовые установки Mercedes, Renault и Honda, машины стали быстрее. В то же время все три команды, чьи болиды оснащаются моторами Ferrari, стали медленнее.

В качестве оправдания того, почему Ferrari не смогла улучшить свои двигатели в этом году, Маттиа Бинотто назвал запрет на работу на базе, связанный с коронавирусным карантином: «Развитие силовых установок не останавливается с 2012 года, когда мы только начали работать над моторами нынешнего поколения. Так что мы совершенствуем эти двигатели очень давно.

У нас были определенные наработки и на текущий сезон – но мы не смогли их внедрить из-за длительного периода закрытия штаб-квартиры перед началом чемпионата. Не все производители, участвующие в Формуле 1 столкнулись с такими ограничениями».