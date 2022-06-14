Ferrari признала потерю мотора и турбины с машины Леклера

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После анализа, проведенного на базе в Маранелло, стало известно, что поломка на F1-75 Шарля Леклера на 20-м круге азербайджанской гонки стала для него и Скудерии настоящим нокаутом – пилот не просто выбыл из борьбы, лидируя в тот момент, но и не сможет в дальнейшем использовать блок внутреннего сгорания и турбину, которые стояли на его машине.

Инженеры установили, что первопричиной отказа стал именно двигатель, фрагменты которого затем повредили турбину.

Это означает, что на Гран При Канады в предстоящий уик-энд Леклеру поставят третий по счету мотор – и последний из тех, что можно использовать по ходу сезона без штрафной перестановке по решетке.

При этом остальные компоненты, относящиеся к гибридной системе, не получили повреждений, так что с ними ситуация пока чуть лучше.

Шарль Леклер, Ferrari, после схода в Баку Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Как доносят слухи из департамента моторов, обстановка там сейчас довольно нервная. Говорят, что в Баку на машине Леклера отказала деталь, которая без переделок использовалась не первый год и никогда за это время не доставляла ни малейших проблем. Скудерия производит ее не сама, а получает от стороннего поставщика, который гарантирует качество.

Подробности, как водятся, неизвестны, но синеватый цвет дыма за машиной указывает на высокую вероятность какого-то внутреннего разрушения.

В том, что касается Канады, у команды нет опасений за надежность, так как Леклер получит совершенно новый силовой агрегат. Куда более актуальный вопрос – как теперь действовать дальше. В том, что по ходу сезона монегаску потребуется четвертый мотор, сомнений уже нет. Вопрос в том, получится ни провести 14 оставшихся Гран При без установки пятого…

Карлос Сайнс, Ferrari Фото: Ferrari

Что касается схода Карлоса Сайнса на девятом круге, то тут все несколько проще. О том, что дело в гидравлике, было известно уже давно. Как оказалось, вышел из строя насос, который поддерживает давление в системе и отвечает за несколько важных функций.

В частности, испанец остался без электронной системы контроля тормозного усилия (brake by wire), так как та перешла в защитный режим. Однако и в этом случае причина первичного отказа пока не полностью понятна инженерам.

Самое интересное, что поломки Ferrari, похоже, не связаны с режимом повышенной мощности, который команда использует для борьбы с Red Bull. На стендах именно такая картография никак не мешала тестовым моторам «накатывать» по 7 тысяч километров.

Силовая установка 066/7 на Ferrari F1-75

Ожидается, что в ближайшее время Ferrari сделает официальное заявление по поводу поломок в Баку, однако в тексте не будет никаких откровений – лишь обычные слова о необходимости повысить надежность и работать еще усерднее. Там же будут упомянуты отказы у клиентов, Alfa Romeo и Haas.

Понятно, что борьба за титулы еще далеко не закончена. Алые машины по-прежнему быстры, но команде и впрямь надо направить максимум усилий на то, чтобы они доезжали до финиша…