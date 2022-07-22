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Формула 1 / Гран При Франции Новость

Ferrari привезла во Францию новое сцепление, чтобы улучшить старты

В Маранелло подготовили доработки, которые в этот уик-энд также получили Alfa Romeo и Haas

Адам Купер
Автор:
Ferrari привезла во Францию новое сцепление, чтобы улучшить старты
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В нынешнем сезоне старты остаются слабым местом для тех команд, которые используют силовые установки Ferrari. Хуже всего ситуация у Alfa Romeo, хотя и сама Скудерия испытывает сложности. 

Накануне Гран При Франции представитель Ferrari сообщил Motorsport.com, что дело «лишь в технической детали, которую мы доработали».

Карлос Сайнс раскрыл чуть больше деталей о проблеме и способах ее решения.

«Мы выявили проблему, которая мешала в этом году стартовать так же [хорошо], как в прошлом, – объяснил испанец. – Это, похоже, сказывается и на тех, кто использует наши моторы. 

Но нам известно, в чем суть этой проблемы. Понятно, что это внутренний вопрос, о котором мы стараемся не говорить, так как эта история проявляется не на каждом старте. Надеюсь, мы сможем добиться прогресса по ходу этого сезона и к следующему». 

Валттери Боттас из Alfa Romeo добавил: «Наконец-то мы получили новое сцепление. В тренировках мы впервые опробуем его, но Ferrari занималась этим вопросом уже какое-то время. 

Теперь они подготовили обновления, которые должны помочь избавиться от нестабильности со стартами. 

Ради этого пришлось идти на серьезные компромиссы. В этом году в среднем мы теряем позиции на каждом старте. Это совсем не здорово, так как борьба в середине пелотона очень плотная, и если ты кого-то пропускаешь, то застреваешь за ним кругов на 20. Это совсем не облегчает жизнь. Так что, хочется верить, сейчас все выправится». 

На уточняющий вопрос о деталях сложностей на старте финн пояснил: «Все дело в биениях. Особенно это касается трасс с низким уровнем зацепа. Там ты должен работать сцеплением еще более плавно. Из-за того, что оно больше проскальзывает, и возникают биения. Это приводит к нестабильности со схватыванием и неважным стартам.

Там, где асфальт обеспечивает хороший зацеп, все чуть проще. Ты можешь действовать сцеплением более резко. Тогда биений по какой-то причине меньше.

Кроме того, в начале сезона у нас явно были сложности из-за механизмов. Форма "лепестка" сцепления отличалась от той, к которой я привык в Mercedes. Над этим нам пришлось всерьез поработать. Но теперь задача решена, и к деталям претензий нет. 

Биения возникают из-за конструкции сцепления. Крутящий момент нестабильно передается на задние колеса. Потому задние колеса проворачиваются не так четко. Это наверняка заметно снаружи».

На вопрос о том, в чем именно состоит разница в предстартовой процедуре между Mercedes и Alfa, Валттери ответил: «Вообще-то, всего в одном моменте. Сейчас мне надо нажимать на одну кнопку больше, чем было в Mercedes. В остальном все очень похоже. 

Нужно выбрать верный гоночный режим после прогревочного круга, а также установить нужный баланс тормозов для первого поворота. Ну и выставить режим старта».

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