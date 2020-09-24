Ferrari привезла в Сочи новинки для 2021 года
По словам спортивного директора Скудерии Лорана Мекиса, команда готовит большой пакет обновлений, первые элементы которого дебютируют на Гран При России
Серьезные проблемы Ferrari, наметившиеся еще зимой на предсезонных тестах, в итоге вынудили команду бороться во второй половине пелотона. Два подиума Шарля Леклера остались в прошлом, и сейчас монегаск и Себастьян Феттель не всегда могут заработать очки.
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Однако в команде, которая на протяжении трех последних сезонов боролась за титул, не готовы уступать без борьбы: в Маранелло наметили серьезную программу обновления машины SF1000, первые детали которой команда подготовила к этапу в Сочи.
На российском этапе у Ferarri не будет ничего революционного, однако важно будет заложить базис для следующих доработок.
«Гран При России открывает вторую половину сезона, – цитирует пресс-служба спортивного директора Лорана Мекиса. – Первая вышла очень напряженной, мы провели девять гонок за 11 недель. Для всей Формулы 1 организация чемпионата мира в условиях пандемии стала серьезным вызовом. Но совместными усилиями FIA, Формулы 1, команд и медиа мы смогли добиться того, что казалось нереальным еще в мае.
Для Скудерии сезон пока складывается очень сложно, результаты отражают это. Подобное ни в каких условиях не устраивает нас. Именно с таким настроем мы подходим и к уик-энду в Сочи, на трассе, которая никогда не была для нас дружественной. Мы сделаем все возможное, но понимаем, что соперников много, и они сильны.
Наша SF1000 получит небольшие аэродинамические улучшения, это начало пути, который будет завершен в следующих гонках. Мы постараемся, насколько это только возможно, разобраться с теми проблемами, которые отчетливо продемонстрировали последние гонки.
Но в первую очередь мы ориентируемся на 2021 год. Мы ожидаем от первого пакета небольшого прогресса, но он позволит нам проверить корреляцию данных и станет базисом для следующих разработок».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Местонахождение
|Сочи Автодром
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Франко Нуньес