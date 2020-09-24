Ferrari привезла в Сочи новинки для 2021 года

Серьезные проблемы Ferrari, наметившиеся еще зимой на предсезонных тестах, в итоге вынудили команду бороться во второй половине пелотона. Два подиума Шарля Леклера остались в прошлом, и сейчас монегаск и Себастьян Феттель не всегда могут заработать очки.

Однако в команде, которая на протяжении трех последних сезонов боролась за титул, не готовы уступать без борьбы: в Маранелло наметили серьезную программу обновления машины SF1000, первые детали которой команда подготовила к этапу в Сочи.

На российском этапе у Ferarri не будет ничего революционного, однако важно будет заложить базис для следующих доработок.

«Гран При России открывает вторую половину сезона, – цитирует пресс-служба спортивного директора Лорана Мекиса. – Первая вышла очень напряженной, мы провели девять гонок за 11 недель. Для всей Формулы 1 организация чемпионата мира в условиях пандемии стала серьезным вызовом. Но совместными усилиями FIA, Формулы 1, команд и медиа мы смогли добиться того, что казалось нереальным еще в мае.

Для Скудерии сезон пока складывается очень сложно, результаты отражают это. Подобное ни в каких условиях не устраивает нас. Именно с таким настроем мы подходим и к уик-энду в Сочи, на трассе, которая никогда не была для нас дружественной. Мы сделаем все возможное, но понимаем, что соперников много, и они сильны.

Наша SF1000 получит небольшие аэродинамические улучшения, это начало пути, который будет завершен в следующих гонках. Мы постараемся, насколько это только возможно, разобраться с теми проблемами, которые отчетливо продемонстрировали последние гонки.

Но в первую очередь мы ориентируемся на 2021 год. Мы ожидаем от первого пакета небольшого прогресса, но он позволит нам проверить корреляцию данных и станет базисом для следующих разработок».