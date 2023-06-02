Ferrari привезла в Испанию обновленные понтоны в стиле Red Bull

После сложного старта сезона-2023 в Маранелло решились на серьезную переделку своей машины SF-23. Этот процесс решили разделить на несколько стадий, и хотя первоначальные планы пришлось корректировать из-за отмены Гран При в Имоле, в итоге обновленной шасси дебютировало, как и планировалось, в первый уик-энд лет на «Каталунье».

Как вы можете видеть, округлые понтоны с углублением в верхней части, которые были отличительной чертой Ferrari с 2022 года, (на фото ниже) окончательно остались в прошлом.

Понтон и днище Ferrari SF-23, прежняя версия Фото: Джон Нобл

Вместо этого верх понтона стал совершенно плоским, а в задней части он плавно опускается к днищу, помогая перенаправлять воздушные потоки в область диффузора.

Это явное повторение идей, реализованных в своих машинах конструкторами Red Bull – именно они помогают RB19 ехать так быстро, и именно их уже скопировали многие другие команды пелотона.

При этом в задней части понтона SF-23 можно увидеть углубление с внутренней стороны. Аналогичный подход используют Alpine и Aston Martin, его же при переделке своей машины реализовали в Mercedes. Это решение позволяет эффективнее доставлять воздух в область «бутылочного горлышка» между задними колесами.

При этом следует отметить, что Скудерия все же сохранила некоторые изначальные черты машины: это форма воздухозаборника и геометрия «подреза» в нижней части понтона.

Сравнение зеркал заднего вида Ferrari SF-23 Фото: Мэттью Сомерфилд

Также была скорректирована форма крепления зеркала заднего вида: верхний элемент, удерживающий его корпус, стал короче.

Прежде главной проблемой Скудерии была недостаточная стабильность поведения машины, из-за которой SF-23 неплохо проезжала квалификационные круги, но теряла темп на гоночной дистанции. В команде объясняли это очень узким рабочим диапазоном настроек.

Карлос Сайнс выразил надежду, что обновления помогут команде в Барселоне.

«Думаю, я не вправе жаловаться на наши новинки, – сказал он в в четверг. – Вы даже представить себе не можете, какие потребовались усилия, чтобы подготовить этот пакет.

Изначально он должен был появиться намного позже по ходу сезона, но вся наша фабрика работала без остановки на протяжении последних месяцев, так как ситуация требовала этого. И мы смогли получить новинки уже сейчас».

Итальянская команда по итогам шести Гран При сезона-2023 идет четвертой в Кубке конструкторов. Ее лучшим результатом остаются поул и третье место Шарля Леклера в Баку.

Дополнительная информация: Мэтт Сомерфилд и Филип Клерен