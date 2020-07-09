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Ferrari привезла новое антикрыло на Гран При Штирии. Есть фотографии

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Ferrari привезла новое антикрыло на Гран При Штирии. Есть фотографии
Автор:
, Журналист (Autosport)
Соавтор: Джорджо Пиола
9 июл. 2020 г., 16:03

Хотя изначально в Скудерии не ожидали доработок раньше третьего этапа в Венгрии, новое переднее крыло для SF1000 дебютирует уже на «Ред Булл Ринге»

После неудачных зимних тестов в Маранелло решили пересмотреть всю концепцию своей машины. Этим планам помешал противовирусный карантин. В итоге к старту сезона шасси SF1000 не получило никаких обновлений.

Уик-энд в Шпильберге подтвердил: в существующем виде у машины нет скорости. В квалификации Шарль Леклер с Себастьяном Феттелем проехали медленнее собственных результатов 2019 года почти на секунду, столько же уступив лидерам из Mercedes.

Глава Скудерии Маттиа Бинотто изначально подтвердил, что большой пакет обновлений будет готов лишь к третьей гонке чемпионата в Будапеште. Позже он добавил, что отдельные новинки команда попробует привезти на Гран При Штирии во второй уик-энд июля.

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Кадры, сделанные в четверг Джорджо Пиолой, подтверждают – команда действительно подготовила доработки. Новая версия переднего крыла (она сверху на фото) имеет сразу несколько отличий от старой. 
Детали переднего крыла Ferrari SF1000, новая версия

Детали переднего крыла Ferrari SF1000, новая версия

Фото: Джорджо Пиола

В прошлом году Ferrari первой стала придавать горизонтальному элементу с внешней стороны торцевой пластины «прямоугольную» форму, но теперь вернулась к более плавной линии кромки (в кружке).

Примечательно, что в передней части элемент выпуклый, но к задней становится почти плоским. Это позволяет формирующемуся под ним вихрю выйти наружу еще до конца торцевой пластины.  

В новой версии переход к плоскому концу происходит быстрее, что позволило увеличить в размерах находящийся здесь же вертикальный «плавничок». Бортик у задней кромки остался неизменным – он помогает перенаправлять потоки вверх и наружу.

Варианты переднего крыла Ferrari SF1000: новое сверху, старое снизу

Варианты переднего крыла Ferrari SF1000: новое сверху, старое снизу

Фото: Джорджо Пиола

Кроме того, стремясь побороть нервное поведение машины в медленных поворотах, конструкторы изменили геометрию закрылков главного каскада.

В новой версии внешние концы элементов иначе сопрягаются с торцевой пластиной. Прежде они имели выраженную спиралевидность, теперь же лишились ее. 

Как известно, с 2019 года Скудерия делала ставку на концепцию, по которой внутренняя часть крыла отвечает за генерацию прижимной силы, а внешняя прежде всего обеспечивает перенаправление воздуха в обход переднего колеса. 

Последнее обновление несколько меняет такой подход. Теперь внешняя сторона закрылков больше загружена, что и должно добавить машине стабильности.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джейк Боксолл-Легг

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