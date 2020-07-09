Ferrari привезла новое антикрыло на Гран При Штирии. Есть фотографии
Хотя изначально в Скудерии не ожидали доработок раньше третьего этапа в Венгрии, новое переднее крыло для SF1000 дебютирует уже на «Ред Булл Ринге»
После неудачных зимних тестов в Маранелло решили пересмотреть всю концепцию своей машины. Этим планам помешал противовирусный карантин. В итоге к старту сезона шасси SF1000 не получило никаких обновлений.
Уик-энд в Шпильберге подтвердил: в существующем виде у машины нет скорости. В квалификации Шарль Леклер с Себастьяном Феттелем проехали медленнее собственных результатов 2019 года почти на секунду, столько же уступив лидерам из Mercedes.
Глава Скудерии Маттиа Бинотто изначально подтвердил, что большой пакет обновлений будет готов лишь к третьей гонке чемпионата в Будапеште. Позже он добавил, что отдельные новинки команда попробует привезти на Гран При Штирии во второй уик-энд июля.
Читайте также:
Детали переднего крыла Ferrari SF1000, новая версия
Фото: Джорджо Пиола
В прошлом году Ferrari первой стала придавать горизонтальному элементу с внешней стороны торцевой пластины «прямоугольную» форму, но теперь вернулась к более плавной линии кромки (в кружке).
Примечательно, что в передней части элемент выпуклый, но к задней становится почти плоским. Это позволяет формирующемуся под ним вихрю выйти наружу еще до конца торцевой пластины.
В новой версии переход к плоскому концу происходит быстрее, что позволило увеличить в размерах находящийся здесь же вертикальный «плавничок». Бортик у задней кромки остался неизменным – он помогает перенаправлять потоки вверх и наружу.
Варианты переднего крыла Ferrari SF1000: новое сверху, старое снизу
Фото: Джорджо Пиола
Кроме того, стремясь побороть нервное поведение машины в медленных поворотах, конструкторы изменили геометрию закрылков главного каскада.
В новой версии внешние концы элементов иначе сопрягаются с торцевой пластиной. Прежде они имели выраженную спиралевидность, теперь же лишились ее.
Как известно, с 2019 года Скудерия делала ставку на концепцию, по которой внутренняя часть крыла отвечает за генерацию прижимной силы, а внешняя прежде всего обеспечивает перенаправление воздуха в обход переднего колеса.
Последнее обновление несколько меняет такой подход. Теперь внешняя сторона закрылков больше загружена, что и должно добавить машине стабильности.
Читайте также:
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Команды
|Scuderia Ferrari
|Автор
|Джейк Боксолл-Легг