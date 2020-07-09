После неудачных зимних тестов в Маранелло решили пересмотреть всю концепцию своей машины. Этим планам помешал противовирусный карантин. В итоге к старту сезона шасси SF1000 не получило никаких обновлений.

Уик-энд в Шпильберге подтвердил: в существующем виде у машины нет скорости. В квалификации Шарль Леклер с Себастьяном Феттелем проехали медленнее собственных результатов 2019 года почти на секунду, столько же уступив лидерам из Mercedes.

Глава Скудерии Маттиа Бинотто изначально подтвердил, что большой пакет обновлений будет готов лишь к третьей гонке чемпионата в Будапеште. Позже он добавил, что отдельные новинки команда попробует привезти на Гран При Штирии во второй уик-энд июля.

Детали переднего крыла Ferrari SF1000, новая версия Фото: Джорджо Пиола

Кадры, сделанные в четверг Джорджо Пиолой, подтверждают – команда действительно подготовила доработки. Новая версия переднего крыла (она сверху на фото) имеет сразу несколько отличий от старой.

В прошлом году Ferrari первой стала придавать горизонтальному элементу с внешней стороны торцевой пластины «прямоугольную» форму, но теперь вернулась к более плавной линии кромки (в кружке).

Примечательно, что в передней части элемент выпуклый, но к задней становится почти плоским. Это позволяет формирующемуся под ним вихрю выйти наружу еще до конца торцевой пластины.