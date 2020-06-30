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Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов

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Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов
Автор:
30 июн. 2020 г., 15:57

Скудерия не успела подготовить доработки к первым гонкам нового сезона – и рассчитывает обновить SF1000 только в Венгрии

Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.

«В этот уик-энд машина останется в той же конфигурации, что была под конец тестов в Барселоне, – цитирует Бинотто пресс-служба. – Это не значит, что мы сидели сложа руки на протяжении тех пяти с половиной недель, когда было возможно работать с машиной. Просто рабочие процедуры стали строже, как и общие ограничения, введенные FIA по согласованию с командами. 

Правда в том, что итоги тестов навели нас на значительное изменение общего вектора развития, особенно в плане аэродинамики. Прежде всего требовалось понять, почему на трассе мы не увидели ожидаемых результатов, и насколько серьезно из-за этого предстоит перенастраивать всю программу. Было бы контрпродуктивно сохранять прежние планы, зная, что мы не достигли своих целей.  

Потому было принято решение запустить новую программу, которая затрагивала бы всю машину. Делать это было необходимо, даже зная, что мы не успеем к первой гонке. Наша цель – внедрить большой пакет новинок на третьем Гран При в Венгрии 19 июля». 

Бинотто добавил, что принятые меры позволили лучше понять SF1000: «Кроме собственно доработок и даже важнее их было то, что последние недели мы активно работали над анализом поведения машины. Работа шла на симуляторе с привлечением наших гонщиков – и она поможет уже в Австрии.

Мы знаем, что сейчас не быстрее всех. Мы знали это еще до Мельбурна, и тут ничего не изменилось. В то же время, трасса в Шпильберге совсем не похожа на «Каталунью», да и погода совсем не такая, как в феврале. 

В Австрии мы должны как можно лучше использовать свои шансы. А уж затем в Венгрии с новым пакетом, над которым сейчас идет работа, будет видно, как мы в действительности выглядим в сравнении с другими – с учетом тех доработок, которые будут у наших соперников».

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Forza Alex

В знак поддержки экс-пилота Ф1 Алекса Дзанарди, попавшего недавно в серьезную аварию и находящегося в искуственной коме после серии нейрохирургических операций, Скудерия по ходу этапа в Шпильберге разместит на своих машинах стикеры #ForzaAlex.

Они займут место в районе верхнего воздухозаборника за головой гонщиков. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Scuderia Ferrari
Автор Адам Купер

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