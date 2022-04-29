Ferrari привезет в Майами новое крыло и доработанный мотор

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На новом американском этапе Ferrari намерена поквитаться за чувствительное поражение в Имоле. Две главные новинки, которые готовит команда – заднее антикрыло для уменьшенного прижима и усовершенствованная версия силовой установки.

После трех уверенных выступлений в первых Гран При Скудерия оступилась перед домашними трибунами на «фамильной» трассе Энцо и Дино Феррари. Red Bull явно удалось сделать шаг вперед, тогда как итальянцы поплатились за решение использовать повышенный прижим, из-за чего потеряли в максимальной скорости.

Теперь, когда ситуация в борьбе за титулы явно осложнилась, инженеры и конструкторы Ferrari должны искать достойный ответ, который поможет их пилотам в борьбе с Максом Ферстаппеном в Серхио Пересом.

Так как кольцо в Майами является новым для всех участников чемпионата, здесь будет очень важно добиться максимума от машин. Маттиа Бинотто уже рассказал о грядущих новинках своей команды. Источники итальянской редакции Motorsport.com поделились информацией о том, что именно изменится в F1-75.

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Нынешняя версия заднего антикрыла Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Во-первых, на машине появится новое заднее крыло, которое обеспечит нужный баланс между прижимом и лобовым сопротивлением на американской трассе с несколькими длинными прямыми. Эта версия для более быстрых этапов потребуется и в дальнейшем по ходу чемпионата – например, в Баку.

Но куда интереснее те доработки, что скрыты от глаз. Они касаются силовой установки. Как известно, сам блок внутреннего сгорания и турбина были «заморожены» еще со старта нынешнего сезона, а вот детали гибридной системы можно улучшать до 1 сентября.

Но конструкция – это еще не все. У двигателей Ф1 многое зависит от программы управления. По слухам, в Имоле Ferrari снизила мощность мотора на машине Шарля Леклера из соображений предосторожности.

Однако после Гран При на испытательном стенде были проведены ресурсные испытания. Тестовый мотор без видимых проблем выдержал семь циклов, имитирующих гонку. Это позволило заключить, что у модели 066/7 есть достаточный запас надежности, а значит, ее мощность можно повысить за счет картографии.

Кроме того, Леклер получит в Майами обновленную версию гибрида – ту, что Сайнсу поставили еще в Имоле. Замена затронет мотор-генератор MGU-K, батарею и управляющую электронику.

Наконец, стало известно, что тот мотор, что сняли с машины Карлоса, не потерян окончательно. Уже в Майами он будет использоваться по ходу тренировок.

Для Ferrari предстоящий этап будет невероятно важен – он позволит понять, была ли осечка в Эмилии-Романьи разовой, или расстановка сил в Ф1 действительно претерпела изменения.

А спустя две недели в Барселоне дебютирует большой аэродинамический пакет для F1-75, призванный избавить алые машины от «козления». Гонка обновлений явно набирает обороты.