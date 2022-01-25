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Формула 1 Новости

Ferrari пришлось отложить тесты из-за сомнений в их легальности

Команда была вынуждена в последний момент менять планы заездов во Фьорано с участием Роберта Шварцмана

Ferrari пришлось отложить тесты из-за сомнений в их легальности
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Скудерия рассчитывала провести на своей тестовой трассе четыре для, используя прошлогоднюю машину SF21. Эти заезды, начать которые собирались 25 января, стали бы своего рода разминкой для ее пилотов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса перед стартом нового сезона. 

Год назад Ferrari уже устраивала аналогичную сессию на старой технике. 

Однако в этот раз планы пришлось менять в самый последний момент, так как никто не был до конца уверен, что заезды на машине прошлого сезона не нарушают требования правил. 

Сейчас Ф1 готовится начать новую техническую эру, и автомобили 2022 года будут лишь силовой установкой походить на своих предшественников. 

Команды и FIA заранее договорились, что по этой причине частные тесты будут разрешены не на машинах трехлетней давности, как прежде, а на любых. Однако формально этот момент еще не был ратифицирован Всемирным советом по спорту.

Из-за этого в Ferrari предпочли не проводить тесты, чтобы не давать соперникам повод для протеста и возможных санкций.

Помимо этого решения, WMSC должен утвердить и другие изменения – о шести спринтерских гонках и возвращении 90-минутных пятничных тренировок

В теории все эти новшества будут ратифицированы только в преддверии открывающего сезон Гран При Бахрейна, но из-за этого некоторые вопросы на время оказались в подвешенном состоянии.

В той версии регламента, которая актуальна на настоящий момент, использование на тестах прошлогодних машин запрещено. 

По имеющейся информации, Ferrari направила в FIA запрос о возможности заездов – но не получила ответа. 

В опубликованном командой заявлении сказано: «Тестовая программа, которая должна была стартовать во Фьорано, была изменена сегодня утром.

В ожидании ответа от FIA по вопросу правил тестов на старых машинах для 2022 года, которые определяют разрешенную технику, было принято решение использовать модель SF71H 2018 года. Детали программы будут объявлены позже». 

Ferrari запланировала презентацию новой машины на 17 февраля. 

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