Ferrari приняла главное решение 2020 года

До возобновления чемпионата в Скудерии говорили, что большого пакета новинок не стоит ждать раньше третьей гонки в Венгрии. В итоге отдельные доработки команда смогла привезти на Гран При Штирии. Правда, ни там, ни на «Хунгароринге» ее пилоты не имели возможности бороться в группе лидеров.

Венгерская квалификация стала источником для осторожного оптимизма, но гонка не оставила от него и следа. В своем нынешнем виде алая машина неспособна ни на что серьезное, и подиум Шарля Леклера в Шпильберге еще долго может оставаться для Скудерии единственным в нынешнем сезоне.

Маттиа Бинотто уже заявил о планах по серьезной доработке SF1000, но проблема в том, что решение FIA заморозить большинство обновлений ради экономии бюджетов серьезно ограничит Ferrari в возможных вариантах действий.

Силовой агрегат и радиаторы Ferrari SF1000 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

По ходу весеннего карантина организаторы чемпионата объявили о полном запрете на внесение изменений в конструкцию. Исключения сделаны лишь для аэродинамических элементов, тогда как поменять что-то более серьезное можно всего один раз до окончания нынешнего чемпионата – это предусматривает система жетонов.

Ранее читатели Motorsport.com уже имели возможность познакомиться с одной очень любопытной теорией, согласно которой нехватка скорости SF1000, особенно на прямых, объясняется неудачным расположением радиаторов.

Теперь эта история получила развитие. Наши источники в команде не только подтвердили правоту сделанных предположений, но и сообщили, что тот самый единственный «большой» жетон команда потратит именно на перенос радиаторов.

Детали системы охлаждения Ferrari SF1000 Фото: Джорджо Пиола

Конструкторы пришли к выводу, что концепция охладителей над блоком V6, впервые реализованная в 2019 году, хоть и имеет ряд преимуществ, но из-за нее сильно «загрязняются» воздушные потоки в задней части машины.

Кроме того, если в прошлом сезоне более мощный мотор частично компенсировал аэродинамическую «пробку» внутри машины, то после известных соглашений с FIA этот негативный фактор стал влиять на темп гораздо сильнее.

В регламенте прописано, что команды должны до конца июля уведомить федерацию, на что именно они намерены потратить главный жетон 2020 года. И в Маранелло уже определились с выбором.

Теперь команда постарается, насколько это возможно в нынешней ситуации с плотным графиком гонок, вернуться к классической компоновке, которую мы можем видеть на примере Mercedes. Чемпионы мира размешают крупные радиаторы в понтонах, причем те расположены едва ли не горизонтально.

Маттиа Бинотто подтвердил, что Ferrari уже приняла решение, хоть и не стал раскрывать детали.

«Мы не можем быть довольны, – сказал глава команды по ходу Гран При Венгрии. – Если вы посмотрите, где мы находите, то поймете наше стремление радикально все переделать.

Но мы понимаем правила игры и те компромиссы, которые необходимы в нынешнее время. Что есть, то есть. Мы уже распределили свои жетоны».

Аэродинамика на марше

Главным направлением того пакета новинок, что мы уже увидели на SF1000 по ходу прошедших гонок, стала борьба с турбулентными потоками, возникающими при вращении колес. Ради этого даже пришлось частично пожертвовать прижимной силой.

Переднее крыло Ferrari SF1000. ГП Штирии Фото: Giorgio Piola

Новое переднее крыло, дебютировавшее на Гран При Штирии (показано во врезке) получило иную форму горизонтального элемента снаружи от торцевой пластины. Вместо плоского он стал заметно изогнутым.

Одновременно была скорректирована форма закрылков каскада, чтобы иначе направить протекающие в обход колеса воздушные потоки.

Примечательно, что в Венгрии новинка не использовалась, так как старое крыло позволяло генерировать больше прижимной силы.

В задней части машины изменилась геометрия отверстий в днище. Вместо длинных продольных прорезей перед колесами появились девять диагональных – прежде их было всего четыре.

Это явно говорит о стремлении лучше «запечатать» днище и диффузор от турбулентных потоков, генерируемых вращением колеса.

Гонщики говорили, что баланс машины в результате стал лучше, что дает основания говорить о достижении корреляции между продувками в трубе и реальной трассой, а также позволяет рассчитывать на дальнейший прогресс Ferrari. Но хватит ли его, чтобы бороться с лидерами в ближайших гонках – совершенно другой вопрос.