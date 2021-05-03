Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще

Ferrari применила командную тактику по ходу Гран При Португалии. После пит-стопов Шарль Леклер на жестких шинах ехал явно быстрее, чем Карлос Сайнс на резине Medium. Когда монегаск приблизился к испанцу, того попросили пропустить напарника вперед, что Сайнс сделал без споров.

В предыдущие два года в Скудерии часто возникали конфликты между Леклером и Себастьяном Феттелем. Глава команды Маттиа Бинотто заметил, что с Сайнсом ситуация стала проще.

«Мы бы хотели избегать обмена позициями, это неприятная вещь, которая иногда бывает необходима, – сказал Бинотто. – Сегодня мы сделали из-за разницы в их темпе. У Карлоса были проблемы с износом шин Medium.

Мы попросили его [пропустить Леклера], и он немедленно это сделал. Кажется, он правильно понял наше послание. Когда пилоты понимают приоритеты команды и поддерживают ее, с ними приятно работать».