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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще

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Бинотто доволен реакцией Карлоса на просьбу пропустить напарника

Ferrari применила командную тактику в Португалии. Кажется, с Сайнсом это делать проще

Ferrari применила командную тактику по ходу Гран При Португалии. После пит-стопов Шарль Леклер на жестких шинах ехал явно быстрее, чем Карлос Сайнс на резине Medium. Когда монегаск приблизился к испанцу, того попросили пропустить напарника вперед, что Сайнс сделал без споров.

В предыдущие два года в Скудерии часто возникали конфликты между Леклером и Себастьяном Феттелем. Глава команды Маттиа Бинотто заметил, что с Сайнсом ситуация стала проще.

«Мы бы хотели избегать обмена позициями, это неприятная вещь, которая иногда бывает необходима, – сказал Бинотто. – Сегодня мы сделали из-за разницы в их темпе. У Карлоса были проблемы с износом шин Medium.

Мы попросили его [пропустить Леклера], и он немедленно это сделал. Кажется, он правильно понял наше послание. Когда пилоты понимают приоритеты команды и поддерживают ее, с ними приятно работать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Карлос Сайнс , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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