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Формула 1 Новость

Ferrari предупредили: Если давать Сайнсу бороться с Леклером, титул не взять

Журналист Даниэль Ортелли поделился мнением о том, как Скудерии лучше всего действовать в ситуации, когда скорость машины никак не получается превратить в очки

Алтай Гек
Автор:
, редактор, Турция
Ferrari предупредили: Если давать Сайнсу бороться с Леклером, титул не взять
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Перед стартом каждого Гран При в нынешнем сезоне болельщики теряются в догадках, каким образом на этот раз команда Ferrari упустит свои шансы в гонке. За 12 прошедших этапах Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом восемь раз стартовали с поула, но одержали всего четыре победы. 

Череда поломок, пилотских и тактических ошибок привела к тому, что в обоих зачета чемпионата ситуация близка к критической: Макс Ферстаппен опережает Леклера на 63 очка, преимущество Red Bull в Кубке конструкторов достигло 82.

Ведущий обозреватель Формулы 1 французского агентства AFP Даниэль Ортелли недавно был гостем подкаста F1 Nation. Он высказал мнение, что спасти сезон Ferrari сможет только в том случае, если прямо сейчас сделает однозначную ставку на одного из своих пилотов. 

«Ситуация с Сайнсом стала проблемой для Ferrari, – объяснил он. – Во Франции – то ли в пятницу, то ли в субботу – он сказал: "Я не готов быть номером два, я вновь и вновь показываю, насколько быстр". 

Похоже, он уже забыл про старт чемпионата – может, для него это и к лучшему. Важно, что он не говорит о тех ошибках, которые допускал. 

В воскресенье Карлос повторил: "В прошлой гонке я допустил ошибку, теперь это сделал Шарль. Мы стараемся изо всех сил, потому иногда ошибаемся". Он явно дает понять, что оба гонщика команды должны соперничать на равных.  

Но мы-то знаем, что такой подход может привести только к поражению. Если говорить о Ferrari, то применительно к ним это [отсутствие командных приказов] вообще сродни тому, чтобы биться головой о стену».

В пяти последних Гран При Ferrari, одержав две победы, заработала 115 очков, тогда как Mercedes – 136, а Red Bull – 161.

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