Ferrari представила во Фьорано машину SF-23
Презентация Скудерии прошла у стен ее базы – и стала первой для нового руководителя команды Фредерика Вассера
Несмотря на отличный старт сезона-2022, который Формула 1 проводила по совершенно новым техническим правилам, Ferrari не смогла распорядиться свои преимуществом. После череды сходов, пилотских ошибок и тактических просчетов итальянцы завершили сезон на втором месте, одержав всего четыре победы в 22 Гран При.
Такие выступления привели к увольнению главы коллектива Маттиа Бинотто – зимой его место занял перешедший из Alfa Romeo Фредерик Вассер. Для него прошедшая в День влюбленных презентация стала первым крупным событием в новом качестве.
Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
Церемонию (как и обещали слухи) решили провести не в стенах базы, а на открытом воздухе, собрав пять сотен тифози на импровизированных трибунах – их возвели на заводской трассе во Фьорано.
«Я не могу чувствовать себя очень довольным, – признал Вассер. – Ведь я в Ferrari, а это всегда вызов. В конечном итоге от меня ждут результата, победы Ferrari. Кто из гонщиков ее принесет? Для нас нет никакой разницы. Мы окажем им одинаковую поддержку – нам главное, чтобы победила Ferrari».
Новинка, получившая имя SF-23, оказалась довольно похожей на свою предшественницу. Кроме фирменного алого цвета, который Скудерия использует с самого своего рождения, на шасси есть и черные участки – на Halo, боковинах кокпита, верхней части капота двигателя, боковой и верхней поверхности понтонов.
Сами понтоны сохранили прошлогоднюю концепцию с углублением сверху.
По словам Вассера, за зиму в Маранелло серьезно поработали над мотором, оставаясь при этом в рамках регламента, который позволяет улучшать только надежность.
Гонщиками команды в новом сезоне Ф1 остались Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом. На мероприятии из-за прохладной погоды оба присутствовали в теплых куртках. Компанию им составили резервисты Роберт Шварцман и Антонио Джовинацци, а также гонщики и гонщицы Академии Ferrari.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Сразу же после презентации новинка в прямом эфире выехала на трассу Фьорано. Леклер выиграл жребий за право первым сесть за руль SF-23, но за это Сайнс получил возможность проехать три круга вместо двух у напарника.
Стоит отметить, что никого из больших боссов концерна Ferrari, которые прежде неизменно посещали презентацию, в этот раз среди участников церемонии не оказалось.
Прямой эфир: презентация Ferrari SF-23
Шварцман подтвердил участие в двух тренировках Ф1 за рулем Ferrari
Самое важное:
Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75
Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75 Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75
Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки
Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки
Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года
Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года
Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото
Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.