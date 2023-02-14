Ferrari представила во Фьорано машину SF-23

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Несмотря на отличный старт сезона-2022, который Формула 1 проводила по совершенно новым техническим правилам, Ferrari не смогла распорядиться свои преимуществом. После череды сходов, пилотских ошибок и тактических просчетов итальянцы завершили сезон на втором месте, одержав всего четыре победы в 22 Гран При.

Такие выступления привели к увольнению главы коллектива Маттиа Бинотто – зимой его место занял перешедший из Alfa Romeo Фредерик Вассер. Для него прошедшая в День влюбленных презентация стала первым крупным событием в новом качестве.

Ferrari SF-23 Фото: Ferrari

Церемонию (как и обещали слухи) решили провести не в стенах базы, а на открытом воздухе, собрав пять сотен тифози на импровизированных трибунах – их возвели на заводской трассе во Фьорано.

«Я не могу чувствовать себя очень довольным, – признал Вассер. – Ведь я в Ferrari, а это всегда вызов. В конечном итоге от меня ждут результата, победы Ferrari. Кто из гонщиков ее принесет? Для нас нет никакой разницы. Мы окажем им одинаковую поддержку – нам главное, чтобы победила Ferrari».

Новинка, получившая имя SF-23, оказалась довольно похожей на свою предшественницу. Кроме фирменного алого цвета, который Скудерия использует с самого своего рождения, на шасси есть и черные участки – на Halo, боковинах кокпита, верхней части капота двигателя, боковой и верхней поверхности понтонов.

Сами понтоны сохранили прошлогоднюю концепцию с углублением сверху.

По словам Вассера, за зиму в Маранелло серьезно поработали над мотором, оставаясь при этом в рамках регламента, который позволяет улучшать только надежность.

Гонщиками команды в новом сезоне Ф1 остались Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом. На мероприятии из-за прохладной погоды оба присутствовали в теплых куртках. Компанию им составили резервисты Роберт Шварцман и Антонио Джовинацци, а также гонщики и гонщицы Академии Ferrari.

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Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Сразу же после презентации новинка в прямом эфире выехала на трассу Фьорано. Леклер выиграл жребий за право первым сесть за руль SF-23, но за это Сайнс получил возможность проехать три круга вместо двух у напарника.

Стоит отметить, что никого из больших боссов концерна Ferrari, которые прежде неизменно посещали презентацию, в этот раз среди участников церемонии не оказалось.