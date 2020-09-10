Мы уже писали о планах команды из Маренелло провести этап в Муджелло в винтажной раскраске. В среду вечером команде представила свои цвета на предстоящий уик-энд.

Машины и комбинезоны пилотов получили цвет, который использовался для Ferrari 125 в сезоне 1950 года. Он носит название «бургундский бордовый».

Кроме классической ливреи SF1000 получит номера гонщиков в стиле ретро и специальные наклейки 1000 GP на капоте двигателя.

Гран При Тосканы станет первым этапом в нынешнем сезоне, когда зрители смогут попасть на трибуны. На этап уже проданы все 3000 билетов.

Шарль Леклер, кроме того, подготовил для предстоящего Гран При особую раскраску шлема, отражающую историю Ferrari.

Также команда объявила, что Мик Шумахер проведет утром в воскресенье демонстрационные заезды на Ferrari F2004 – последней чемпионской машине своего отца Михаэля.

В субботу во Флоренции Скудерия проведет праздничные мероприятия в честь своего 1000-го Гран При в чемпионатах мира.